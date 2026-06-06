Shakira no ha sido de esas estrellas que nacen en una familia acomodada. Hay artistas ricos de cuna, pero este no es el caso de una colombiana que vivió en primera persona los problemas económicos que atravesó su familia. Ahora lo tiene todo y su fortuna es prácticamente incalculable, pero no siempre ha disfrutado de esta estabilidad financiera.

Ella misma lo ha explicado en una entrevista a la revista Vanity Fair que sirve para conocer un poco más de su pasado. La cantante nació en una familia formada por un joyero de origen libanés y una artista que creció en un entorno acomodado y de clase media-alta de Barranquilla. Los problemas de dinero comenzaron cuando el padre perdió su negocio, un momento en que los padres lo perdieron todo: “Crecí sin lujos, mi familia no tenía nada”.

El negocio fallido del padre de Shakira, origen de los problemas de dinero

Que el negocio del padre quebrara tuvo un impacto “inmediato y devastador” en la economía familiar. Las dificultades económicas que atravesaron fueron fuertes, recuerda, pero aún ahora agradece el esfuerzo titánico que hicieron para seguir pagándole una buena educación: “Esta es la única cosa en la que mis padres no escatimaron”.

“No crecí rodeada de lujos y tampoco tenía contactos, ni siquiera existían aún las redes sociales que me ayudaran a cumplir mis objetivos. Tuve que trabajar mucho, como esculpir la piedra bajo el sol”, ha agregado en otra entrevista.

Los titulares de Shakira sobre los problemas económicos de su familia | TVE

Cuando empezó a hacerse famosa, una de las primeras acciones que hizo fue montar una ONG que ayudara a los niños huérfanos de su país natal. El padre la había llevado a ver cómo vivían estos pequeños en condiciones extremas y esa visión la acompañó siempre: “Quizás es una combinación del lugar donde nací, la manera en que me criaron, los desafíos que tuve que enfrentar mientras crecía, pero siempre tengo ganas de más y pienso que podría haberlo hecho todo mucho mejor”, ha destacado.

Este es un buen momento para Shakira, sobre todo profesionalmente. La artista actuará en el descanso de la final del Mundial de fútbol, ha ganado la batalla contra Hacienda y hará dos conciertos multitudinarios en Madrid en un estadio construido específicamente para ella.