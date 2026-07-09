Shakira ha protagonizado una escena hilarante en televisión que será recordada por mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que la cantante colombiana prometiera a David Broncano que aparecería en su programa, lo que ha cumplido a medias porque ha ido… pero por videollamada desde Estados Unidos. Lo que el presentador no podía imaginarse era que acabaría viendo a la artista reírse mucho cuando se dio cuenta de que alguien pasaba por detrás de ella a cuatro patas.

¿Qué estaba pasando? Ha resultado inevitable recordar algunos videos similares como el caso de Alfonso Merlos -con la reportera Alexia Rivas pasando por detrás y, así, sacando a la luz que mantenían una aventura- o la famosa niñera de un profesor, que fue grabada en directo mientras sacaba al niño de la habitación cuando él hablaba con la BBC. En este caso, era la asistente de Shakira quien no pudo evitar ser captada por la cámara a pesar de sus intentos de mantenerse fuera de plano.

La cosa es que Shakira había recibido una llamada mientras estaba en pleno directo en La Revuelta y la chica quiso ayudarla a colgar. Como se encontraba al otro extremo de la mesa, decidió que era una buena idea pasar agachada por detrás para evitar ser vista. Sin embargo, no sirvió que intentara disimular porque apareció en el plano y David Broncano se rió muchísimo con la escena. Incluso Shakira se asustó al ver a alguien pasar por detrás de ella en cámara cuando no lo esperaba, lo que derivó en la petición del presentador de querer conocer a esta persona.

Por poco no hacemos una llamada a tres 😅 Nos quedaremos con la duda de saber quién era. Genial Diana ❤️ #LaRevuelta @shakira pic.twitter.com/G40JErfJNl — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 8, 2026

Es gracias a esto que hemos conocido a Diana, que dio la cara después de haber intentado no ser vista. Shakira y su asistente se rieron mucho, claro. «Me ha gustado que hayas intentado mantener la profesionalidad y hayas pensado que, si te agachabas, no te veríamos», destacó Broncano. Y ella lamentó que no le hubiera salido bien la jugada: «Sí, pero creo que me han visto…». Un momento muy divertido que dio vida al presentador: «Os lo agradezco, ha sido muy guapo ver a alguien reptando por allí«.

El asistente no ha podido evitar que la captase la cámara | TVE

El momento ha sido divertidísimo | TVE

En cuanto al resto de la videollamada, que tampoco ha sido muy larga, podemos destacar que Shakira quiso promocionar su gira en Madrid que la llevará a ofrecer doce conciertos entre septiembre y octubre: «Será único y tiraremos la casa por la ventana. Solo os diré que estoy haciendo cambios en el show para que sea aún más espectacular, ¡habrá artistas invitados también!».

TV3, líder de audiencia a pesar de la conversación de Shakira en La Revuelta

Este está siendo un mes buenísimo para TVE gracias a la retransmisión de los partidos del Mundial de fútbol. Justamente este miércoles, sin embargo, no había match y esto les ha perjudicado hasta el punto de que han perdido el liderazgo en Cataluña con el que se sentían tan cómodos. Ni siquiera con la entrevista a Shakira han logrado hacer sombra a TV3, que obtiene un poco de aire fresco después de unos días malos. Que hayan emitido una comedia española les ha servido para remontar, aunque sea un día, antes del inicio de los cuartos de final que es probable que ayuden a la cadena pública española a obtener unos resultados aún más espectaculares.

La videollamada de Shakira no ha conseguido que La Revuelta lidere la noche del miércoles – TVE

De momento, sin embargo, una pequeña victoria que les deja mejor sabor de boca.