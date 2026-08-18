Rosalía se ha convertido en una superestrella internacional y, como tal, debe controlar sus movimientos para evitar que los paparazzi la localicen fácilmente y le impidan, aún más, llevar una vida más o menos normal. Ella era una chica catalana más, antes de hacerse tan famosa, y siempre ha dicho que, a veces, echa de menos el anonimato que le permitía hacer lo que quisiera sin miedo a aparecer en las portadas de las revistas. Ahora, por ejemplo, hemos descubierto qué método utiliza cuando reserva mesa en un restaurante… y es bastante curioso.

Quedan pocas personas en Cataluña que no conozcan a Rosalía y, por eso, opta por reservar mesa a nombre de otra persona. Esto no es nada innovador, ya que estrellas como Beyoncé han reconocido que se inventan un alter ego para pasar más desapercibidos o para evitar que los dueños de los restaurantes avisen a la prensa. Entonces, ¿por qué decimos que es un poco extraño lo que hace Rosalía? Pues porque ella no se ha creado un nombre falso, sino que utiliza el de otra famosa.

El propietario del Bar Bocata, un establecimiento muy conocido de Barcelona, ha concedido una entrevista a la SER Cataluña que sirve para conocer cómo se las arregló Rosalía para reservar mesa con ellos. Su representante llamó al bar y dijo que quería mesa para Violeta Mangriñán, la influencer y empresaria que se dio a conocer en 2018 cuando participó en el programa de televisión Mujeres y Hombres y Viceversa y, más tarde, en Supervivientes. En realidad, sin embargo, era para Rosalía.