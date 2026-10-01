Un filósofo desentraña el origen de la depresión: «La sociedad sufre de excesiva positividad»

¿Sientes que la presión constante por ser siempre feliz, productiva y con una sonrisa puesta te está agotando el alma? No eres la única. En el mundo occidental, las cifras de depresión aumentan sin freno, convirtiéndose en una de las grandes epidemias ocultas de nuestro tiempo, y la culpa podría ser de aquello que, irónicamente, nos han vendido como la panacea: la excesiva positividad.

Dejemos de lado los tópicos motivacionales y prestemos atención, porque un filósofo surcoreano ha desentrañado la verdad incómoda detrás de este fenómeno global. Su revelación es tan contundente como sorprendente: nuestra sociedad, paradójicamente, sufre de un exceso de luminosidad artificial que nos quema por dentro. (Sí, nosotros también alucinamos con esta teoría, pero tiene mucho sentido para nuestro día a día).

La verdad detrás de la Felicidad Obligada

El pensador en cuestión es Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano nacionalizado alemán que, con su famoso ensayo «La sociedad del cansancio», ya puso el dedo en la llaga hace años. Han asegura que el preocupante aumento de casos de depresión no es una cuestión de debilidad individual, sino el reflejo más crudo de un sistema que nos fuerza a una autoexigencia brutal, constante y agotadora.

Según Han, la presión por rendir al máximo, superarse continuamente y mantenerse siempre positivo, transforma la propia motivación en una fuente inagotable de agotamiento, ansiedad y malestar profundo. Nos han convencido de que los límites están en nuestra mente, y que cualquier meta es posible si nos lo proponemos con suficiente fuerza. Pero esta promesa tiene un reverso muy oscuro y peligroso para nuestra salud mental.

La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad. Refleja una humanidad librando una guerra sobre sí misma.

Esta frase de Byung-Chul Han, que ha dado la vuelta al mundo, es la clave definitiva para entenderlo. Si anteriormente las barreras o las imposiciones procedían principalmente de autoridades externas, ahora, esta presión se ha desplazado hacia el interior de cada individuo. Esto nos convierte en nuestros propios carceleros, los jueces más crueles, y nuestro bienestar paga el precio más alto.

La trampa del «tú puedes con todo»

Los mensajes motivacionales que nos inundan a diario, que ensalzan el poder individual para lograr cualquier objetivo deseado y la constante búsqueda de la «mejor versión de nosotros mismos», alimentan una dinámica perversa. Cada persona se exige más y más, sin parar, con la sensación de que cualquier fracaso es únicamente responsabilidad suya. (Y sí, esta espiral es más habitual de lo que pensamos y nos afecta a todos).

Han relaciona este fenómeno directamente con una cultura obsesionada con el rendimiento. Cuando nuestras expectativas no se cumplen, el fracaso ya no se atribuye a condicionantes externos, sino que se transforma en un reproche furibundo hacia uno mismo. Es una batalla interna constante, donde la culpa y la vergüenza se convierten en compañeras de viaje, añadiendo leña al fuego de la ansiedad y la depresión, que nos dejan sin aliento.

El filósofo subraya una idea poderosa: la queja de un individuo depresivo, «nada es posible», solo puede surgir en una sociedad que cree que «nada es imposible». Este imperativo del «tú puedes con todo», que se nos vende como empoderador, se convierte en una forma destructiva de autoexigencia. Eliminar los límites de lo posible nos deja sin espacio para la vulnerabilidad, ni para la aceptación de nuestras propias limitaciones humanas, convirtiendo cada fallo en una carga personal insoportable.

El origen de una Visión crítica

La perspectiva de Byung-Chul Han no es fruto del azar, sino de una vida y una formación muy particulares. Nacido en 1959 en Corea del Sur, un país donde las duras exigencias de un capitalismo ligado al desarrollo tecnológico han situado a la nación con las tasas de suicidio más altas del mundo, Han vivió en primera persona esta cultura de la máxima exigencia. Este contexto vital forjó su mirada aguda y crítica.

Más tarde, estudió filosofía, literatura y teología en prestigiosas universidades alemanas como las de Friburgo y Múnich, enriqueciendo su perspectiva con múltiples disciplinas. Actualmente, es docente en la Universidad de las Artes de Berlín, desde donde continúa influyendo en el debate intelectual. Sus pensamientos se plasman en frases concisas y directas, que muchas veces se asemejan a aforismos, y que captan la atención por su crítica profunda y detallada del presente.

Su obra ha sido imprescindible para iluminar las sombras que esconde lo que llamamos «positivismo tóxico». No se trata de eliminar la motivación o las ganas de mejorar, sino de cuestionar una cultura que nos impone la felicidad y el triunfo como una obligación permanente. Esta dinámica nos niega el derecho a la tristeza, al descanso o, simplemente, a ser humanos con todas nuestras imperfecciones, y esto es un error que nos pasa factura a todos.

La solución: ¿desconectar del rendimiento?

¿Cómo nos liberamos de esta batalla constante contra nosotros mismos? Entender que la depresión no es una debilidad personal, sino un síntoma social, es el primer paso. Este análisis del filósofo nos invita a repensar nuestro día a día y las expectativas que la sociedad, y sobre todo nosotros mismos, nos hemos autoimpuesto. Es una alerta clara: la salud mental no puede ser un reto constante donde siempre debemos ganar y mostrar una fachada de perfección.

Su reflexión nos ofrece una nueva lente para mirar el mundo, una solución intelectual para desarmar la presión invisible que nos ahoga. No se trata de renunciar a nuestros sueños, sino de poner límites al mandato de la perfección y de la felicidad obligatoria. (Es hora de darse cuenta de que no todo es culpa nuestra y que podemos cambiar el discurso por uno más amable y realista).

Al final, la obra de Han es una invitación a la reflexión profunda, a cuestionar el modelo de vida que hemos adoptado y que nos lleva al agotamiento. Reconocer que no podemos ser perfectos, que el fracaso es parte del camino y que el descanso es necesario, no es rendirse. Es, de hecho, una victoria contra un sistema que nos quiere incansables e inagotables. ¿Qué carga nos estamos autoimponiendo sin darnos cuenta cada día?