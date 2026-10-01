Cristina Segura, especialista en hormonas, aconseja: «¿Solo 20 minutos? Prioriza estos 4 ejercicios de fuerza»

La vida moderna nos atrapa en un torbellino de obligaciones y tareas, y encontrar un momento para nosotros, para mover el cuerpo, parece casi una quimera. Todas conocemos esa sensación: la jornada se escapa y la idea de hacer una hora de gimnasio se convierte en un lujo inalcanzable. Pero, ¿qué pasa si te dijéramos que no necesitas tanto tiempo para mantenerte fuerte y sana?

Existe un secreto para esculpir tu cuerpo y optimizar tus hormonas, incluso cuando el reloj te marca un límite estricto. Es una auténtica solución para nuestra agenda apretada, que promete resultados sin sacrificar horas que no tenemos y que nos puede cambiar la perspectiva del entrenamiento.

La experta en hormonas femeninas y recomposición corporal, Cristina Segura, lo tiene clarísimo: si solo dispones de 20 minutos, hay cuatro ejercicios que son imprescindibles para trabajar todo el cuerpo. Una selección pensada para aprovechar cada segundo y maximizar el esfuerzo.

Me niego a creer que no encontramos ni 20 minutos para nosotros. La salud hormonal y la fuerza muscular son una prioridad, no un extra, y estos ejercicios de Segura nos lo ponen muy fácil.

La fórmula Segura: 4 movimientos clave para tu tiempo

Cristina Segura insiste en que lo importante es la calidad y la planificación, no la duración. Su propuesta se centra en movimientos compuestos que activan múltiples grupos musculares simultáneamente, maximizando cada segundo de tu entrenamiento. Así, incluso en 20 minutos, consigues un estímulo completo y definitivo para tu cuerpo, un auténtico ahorro de tiempo y energía.

El primer ejercicio combina un pilar del tren inferior con un trabajo específico para los brazos, una auténtica jugada maestra para optimizar el tiempo. La sentadilla con curl de bíceps activa los cuádriceps, glúteos y piernas, mientras que el curl de bíceps esculpe la parte frontal de los brazos. Es una manera inteligente de abordar dos zonas esenciales en un solo movimiento, sin perder ni un instante valioso de tu entrenamiento.

Para ejecutarlo, ponte de pie con los pies a la altura de las caderas, agarrando una mancuerna en cada mano con los brazos estirados. Haz una sentadilla como si quisieras sentarte en una silla, manteniendo la espalda neutra y el pecho abierto. Al subir, realiza un curl de bíceps, llevando las mancuernas hacia los hombros con los codos pegados al cuerpo. Controla el movimiento para sacar el máximo provecho de cada repetición.

El segundo movimiento se centra en fortalecer las piernas y los glúteos, añadiendo un componente imprescindible de equilibrio y estabilidad. La zancada con elevación de rodilla es ideal para esta zona, y la elevación de rodilla posterior no solo refuerza el equilibrio, sino que también activa el core y mejora la coordinación. Es un ejercicio que nos hace sentir más ágiles y seguras en nuestro día a día, reduciendo el riesgo de error en la postura.

Comienza de pie, con los pies a la anchura de las caderas. Da un paso atrás con una pierna y baja el cuerpo flexionando ambas rodillas, procurando que la rodilla de la pierna delantera se mantenga estable y el tronco recto. Impúlsate con el pie delantero para subir y, al recuperar la posición inicial, eleva la rodilla de la pierna que estaba atrás hacia el pecho. Luego, vuelve a llevar esa pierna atrás para repetir. La clave es el control, no la velocidad (sí, nosotros también nos desesperamos a veces).

Si el tiempo es tu peor enemigo, este es el movimiento definitivo para optimizar cada segundo. La sentadilla, curl martillo y press de hombros combina tren inferior, brazos y hombros en una secuencia fluida y muy eficaz, una auténtica estrategia de productividad muscular. Es la prueba de que con inteligencia, podemos hacer mucho en poco tiempo y conseguir resultados virales entre nuestras amigas, compartiendo el truco.

Inicia con una sentadilla agarrando una mancuerna en cada mano. Al subir, haz un curl martillo llevando las mancuernas hacia los hombros (palmas enfrentadas). Desde aquí, con un impulso controlado, realiza un press de hombros, extendiendo los brazos por encima de la cabeza. Luego, baja las pesas con control hasta los hombros y vuelve a la posición inicial antes de la siguiente repetición. La técnica es más importante que el ritmo, recuérdalo: no sacrifiques nunca la forma por la velocidad.

Para cerrar esta rutina imprescindible, Cristina Segura incluye un clásico para trabajar la cadena posterior, una zona a menudo olvidada pero crucial para la postura y la fuerza general. El peso muerto rumano fortalece los glúteos y los isquiotibiales, complementando perfectamente los otros ejercicios que ya han activado las piernas desde otros ángulos. Es el truco oculto para tener un cuerpo equilibrado y funcional, alejándonos de molestias futuras.

Ponte de pie con una mancuerna en cada mano y los pies a la anchura de las caderas. Lleva las caderas hacia atrás mientras inclinas ligeramente el tronco hacia adelante, manteniendo la espalda recta y las mancuernas cerca de las piernas. No es necesario bajar hasta el suelo; detén el movimiento cuando sientas tensión en la parte posterior de los muslos sin redondear la espalda. Luego, impúlsate con los pies y lleva las caderas hacia adelante, contrayendo los glúteos al final del movimiento. El movimiento nace de las caderas, no de la espalda (esto es un error común que debemos evitar).

Salud más allá de la estética: un plan a largo plazo

Esta visión de entrenamiento breve e intenso no es solo una solución de emergencia para nuestros días más estresantes; es una filosofía que entiende nuestra realidad y prioriza el bienestar real. Según Segura, entrenar fuerza va mucho más allá de la estética superficial. Mantener y desarrollar la masa muscular es fundamental para nuestra salud a largo plazo, nuestra fuerza, y la funcionalidad en el día a día. Es una inversión en nosotras mismas que nos devuelve dividendos en forma de bienestar, energía y calidad de vida. (Sí, nosotras también estamos convencidas).

Ya no hay excusas para no mover el cuerpo, ni siquiera cuando nuestra agenda parece una montaña rusa. Con estos cuatro ejercicios, tienes una herramienta potente y eficaz para empezar hoy mismo, sin esperar a encontrar la ‘hora perfecta’. La constancia, ese secreto tan difícil de alcanzar, es mucho más sencilla cuando el entrenamiento se adapta a nuestro ritmo de vida y a nuestro tiempo real, convirtiéndose en un hábito sostenible.

Así que, ya sabes, si hoy solo dispones de 20 minutos, no te rindas. Toma tus mancuernas y transforma esos pocos minutos en una sesión de fuerza que tu cuerpo agradecerá. ¿Cuál de estas estrategias imprescindibles incorporarás a tu rutina ya mismo?