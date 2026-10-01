Cristina Segura, especialista en hormones, aconsella: «Només 20 minuts? Prioritza aquests 4 exercicis de força»

La vida moderna ens atrapa en una voràgine d’obligacions i tasques, i trobar un moment per a nosaltres, per moure el cos, sembla gairebé una quimera. Totes coneixem aquesta sensació: la jornada s’escola i la idea de fer una hora de gimnàs es converteix en un luxe inabastable. Però, què passa si et diguéssim que no necessites tant de temps per mantenir-te forta i sana?
Existeix un secret per esculpir el teu cos i optimitzar les teves hormones, fins i tot quan el rellotge et marca un límit estricte. És una autèntica solució per a la nostra agenda atapeïda, que promet resultats sense sacrificar hores que no tenim i que ens pot canviar la perspectiva de l’entrenament.
L’experta en hormones femenines i recomposició corporal, Cristina Segura, ho té claríssim: si només disposes de 20 minuts, hi ha quatre exercicis que són imprescindibles per treballar tot el cos. Una selecció pensada per aprofitar cada segon i maximitzar l’esforç.
Em nego a creure que no trobem ni 20 minuts per nosaltres. La salut hormonal i la força muscular són una prioritat, no un extra, i aquests exercicis de Segura ens ho posen molt fàcil.
La fórmula Segura: 4 moviments clau per al teu temps
Cristina Segura insisteix que l’important és la qualitat i la planificació, no la durada. La seva proposta se centra en moviments compostos que activen múltiples grups musculars simultàniament, maximitzant cada segon del teu entrenament. Així, fins i tot en 20 minuts, aconsegueixes un estímul complet i definitiu per al teu cos, un autèntic estalvi de temps i energia.
El primer exercici combina un pilar del tren inferior amb un treball específic per als braços, una autèntica jugada mestra per optimitzar el temps. La sentadilla amb curl de bíceps activa els quàdriceps, glutis i cames, mentre que el curl de bíceps esculpeix la part frontal dels braços. És una manera intel·ligent d’abordar dues zones essencials en un sol moviment, sense perdre ni un instant valuós del teu entrenament.
Per executar-ho, posa’t dreta amb els peus a l’altura dels malucs, agafant una manuella a cada mà amb els braços estirats. Fes una sentadilla com si et volguessis asseure en una cadira, mantenint l’esquena neutra i el pit obert. Al pujar, realitza un curl de bíceps, portant les manuelles cap a les espatlles amb els colzes enganxats al cos. Controla el moviment per treure’n el màxim profit de cada repetició.
El segon moviment se centra en enfortir les cames i els glutis, afegint un component imprescindible d’equilibri i estabilitat. La zancada amb elevació de genoll és ideal per a aquesta zona, i l’elevació de genoll posterior no només reforça l’equilibri, sinó que també activa el core i millora la coordinació. És un exercici que ens fa sentir més àgils i segures en el nostre dia a dia, reduint el risc de error en la postura.
Comença dreta, amb els peus a l’amplada dels malucs. Fes un pas enrere amb una cama i baixa el cos flexionant els dos genolls, procurant que el genoll de la cama davantera es mantingui estable i el tronc recte. Impulsa’t amb el peu davanter per pujar i, al recuperar la posició inicial, eleva el genoll de la cama que estava enrere cap al pit. Després, torna a portar aquesta cama enrere per repetir. La clau és el control, no la velocitat (sí, nosaltres també ens desesperem a vegades!).
Si el temps és el teu pitjor enemic, aquest és el moviment definitiu per optimitzar cada segon. La sentadilla, curl martell i press d’espatlles combina tren inferior, braços i espatlles en una seqüència fluida i molt eficaç, una autèntica estratègia de productivitat muscular. És la prova que amb intel·ligència, podem fer molt en poc temps i aconseguir resultats virals entre les nostres amigues, compartint el truc.
Inicia amb una sentadilla agafant una manuella a cada mà. Al pujar, fes un curl martell portant les manuelles cap a les espatlles (palmes enfrontades). Des d’aquí, amb un impuls controlat, realitza un press d’espatlles, estenent els braços per sobre del cap. Després, baixa les peses amb control fins als hombros i torna-les a la posició inicial abans de la següent repetició. La tècnica és més important que el ritme, recorda-ho: no sacrifiquis mai la forma per la velocitat.
Per tancar aquesta rutina imprescindible, Cristina Segura inclou un clàssic per treballar la cadena posterior, una zona sovint oblidada però crucial per a la postura i la força general. El pes mort romanès enforteix els glutis i els isquiotibials, complementant perfectament els altres exercicis que ja han activat les cames des d’altres angles. És el truc ocult per tenir un cos equilibrat i funcional, allunyant-nos de molèsties futures.
Posa’t dreta amb una manuella a cada mà i els peus a l’amplada dels malucs. Porta els malucs cap enrere mentre inclines lleugerament el tronc endavant, mantenint l’esquena recta i les manuelles a prop de les cames. No cal baixar fins a terra; atura el moviment quan sentis tensió a la part posterior de les cuixes sense arrodonir l’esquena. Després, impulsa’t amb els peus i porta els malucs endavant, contraient els glutis al final del moviment. El moviment neix dels malucs, no de l’esquena (això és un error comú que hem d’evitar!).
Salut més enllà de l’estètica: un pla a llarg termini
Aquesta visió d’entrenament breu i intens no és només una solució d’emergència per als nostres dies més estressants; és una filosofia que entén la nostra realitat i prioritza el benestar real. Segons Segura, entrenar força va molt més enllà de l’estètica superficial. Mantenir i desenvolupar la massa muscular és fonamental per a la nostra salut a llarg termini, la nostra força, i la funcionalitat en el dia a dia. És una inversió en nosaltres mateixes que ens retorna dividends en forma de benestar, energia i qualitat de vida. (Sí, nosaltres també estem convençudes!).
Ja no hi ha excuses per no moure el cos, ni tan sols quan la nostra agenda sembla una muntanya russa. Amb aquests quatre exercicis, tens una eina potent i eficaç per començar avui mateix, sense esperar a trobar la ‘hora perfecta’. La constància, aquest secret tan difícil d’assolir, és molt més senzilla quan l’entrenament s’adapta al nostre ritme de vida i al nostre temps real, convertint-se en un hàbit sostenible.
Així que, ja saps, si avui només disposes de 20 minuts, no et rendeixis. Agarra les teves manuelles i transforma aquests pocs minuts en una sessió de força que el teu cos agrairà. Quina d’aquestes estratègies imprescindibles incorporaràs a la teva rutina ja mateix?