Aitana siempre ha hablado abiertamente de sus miedos e inseguridades, una transparencia que gusta y ayuda a muchos de los fans que la siguen desde hace años. La cantante más internacional de Sant Climent de Llobregat ha recomendado muchísimo ir a terapia, ya que se trata de una ayuda necesaria para tener controlada tu salud mental. Ahora, en una entrevista para Vogue, ha vuelto a poner el foco precisamente en este tema. Ella, que tiene que hacer tantísimas pruebas de vestuario, se da cuenta de que acaba viéndose desnuda en el espejo con mucha frecuencia. Esto no ayuda si tienes complejos físicos o si sientes mucha presión estética. ¿Cómo lo vive? No siempre le ha sido fácil.

«Yo tengo muchas inseguridades, así que siempre me gusta cuando alguien me dice algo bueno», explica. Ella, que está expuesta «todo el tiempo», reconoce que le ha costado ver que constantemente la están midiendo para ver qué ropa le ponen en los shows: «Te topas de cara con esta realidad durante demasiados días». De hecho, confiesa que ha tenido épocas de «comerse mucho la cabeza»: «No me apetecía estar probándome ropa todo el tiempo… pero acabas entendiendo que es tu trabajo y que tienes que estar sana dentro de la cabeza para poder gestionarlo«.

Hace unos días, miembros de su equipo compartieron con ella una anécdota que la ha hecho sonreír y ha querido compartirlo con los fans: «Me dijeron que los diseñadores les advierten, muchas veces, que las medidas que han pasado sobre mi cuerpo no pueden estar bien. Les dicen que no puede ser que lleve esa talla de trasero porque no coincide con mi cintura pequeña o algo así». A ella, esto le subió la autoestima: «A mí me gusta mucho mi trasero, la verdad».

Y es que ha abrazado sus curvas: «Yo era una niña muy pequeña y estaba muy acomplejada, cuando estaba más delgada, ya que veía que no tenía curvas. Al final, sin embargo, todo acaba saliendo». «Al final, todo el mundo tiene inseguridades y yo intento trabajarlas mucho en terapia y gustarme por cómo soy«, ha reconocido.

Aitana se sincera sobre les seves inseguretats | Instagram

¿Qué ha explicado Aitana sobre sus peores momentos?

Esta no es la primera vez que Aitana habla de sus inseguridades. De hecho, hace unos meses ya dio detalles sobre el tema en un pódcast que se viralizó. Allí, reconocía que había tenido problemas de salud mental porque siempre ha sido muy insegura: «Tengo una dualidad respecto a quién soy yo y quién es la Aitana cantante. Y eso que sé que somos la misma persona, ya que siempre soy puramente yo cuando canto… pero la presión recae sobre mí y todas las críticas entran muy profundamente».

Hubo un momento de su vida, que acabó cambiando un poco su manera de ser para intentar evitar las críticas y esa no es la solución: «Muchas veces no he sido feliz porque no he sabido entenderme ni he sabido por dónde quería ir». Siempre ha querido complacer a los demás y eso, en su momento, acabó haciéndola «tocar fondo»: «No quería continuar siendo la Aitana y eso fue muy triste«. No disfrutaba de la fama, nada la hacía feliz y se sentía culpable: «Me hacía mucho daño a mí misma».

La cantant confessa que ha hagut de treballar molt a teràpia | Instagram

Una Aitana sincera que no duda en compartir sus reflexiones más íntimas y profundas porque sabe que, así, quizás ayuda a alguien que necesita sentir estas cosas.