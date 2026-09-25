Alberto Chicote no suele hablar de su vida privada y, cuando lo hace, no quiere dar detalles de su relación con su esposa de ninguna manera. Sin embargo, ahora ha roto este hermetismo tan firme en una intervención que ha sorprendido muchísimo. Lo han invitado al pódcast Tengo un plan y, aquí, ha sacado a la luz un poco de información sobre la historia de amor que comparten desde hace 20 años.

El cocinero y presentador de Pesadilla en la cocina sale con Inma Núñez desde hace dos décadas, una pareja con quien se ha dado el «sí, quiero» y que se ha convertido en una persona indispensable en su vida. De hecho, acaba de reconocer que ella es la persona en quien tiene «más confianza» del mundo. Siempre ha estado a su lado, en los momentos buenos y en los malos, un apoyo incondicional que no hace más que agradecer: «Ha disfrutado conmigo de los momentos buenos y me ha apoyado en los malos, siempre, desde el principio».

Y es que nunca lo había dicho, pero sus inicios no fueron fáciles. Inma, que forma parte de su equipo del programa, tuvo que gestionar que su marido comenzara a hacerse famoso: «Cuando empezamos a trabajar en televisión las pasamos putas… Pasamos momentos malos en nuestra relación. Despertaba en una habitación de hotel muchísimos días cada año«.

Los peores momentos de Alberto Chicote y su esposa

Alberto Chicote se veía obligado a pasar largas temporadas fuera de casa debido a las horas de grabación, los días de rodaje y las necesidades de sus inversiones en restauración. Mucha gente llegó a asustar a Inma cuando le decían que debía tener cuidado, que la fama podía alejarla de su marido. Tuvieron que sentarse y hablar las cosas varias veces, dice, para determinar cómo ajustaría el tiempo que dedicaría al trabajo y el que destinaría a su relación «para evitar que se hundiera«.

Afortunadamente, la comunicación funcionó y aprendieron a «colocar las cosas en su lugar» como pareja para no tener que renunciar al trabajo, pero sin descuidar el amor. Hoy en día, después de tantos años, Alberto Chicote reconoce que sigue disfrutando mucho de los momentos con ella: «Soy muy feliz con mi esposa, siempre hemos trabajado juntos las 24 horas al día y, cuando no estoy con ella, la echo mucho de menos«, ha dicho en unas declaraciones muy tiernas que no son propias de él.

Y es que ha proseguido con los halagos hacia ella, lo que sorprende cuando estamos acostumbrados a verlo reprender con dureza a los concursantes de su programa: «La mayoría de la gente puede pensar que soy exitoso porque tengo un restaurante o porque comencé en televisión a los 42 años y sigo allí. Pues nada de eso importa. Lo que me importa es que hace 13 años, mi esposa estaba ahí conmigo y sigue aquí. Mis padres, mi hermano y mis amigos siguen aquí«.

Alberto Chicote ha hablado de su esposa como pocas veces había hecho | Youtube

Una pareja feliz que ha tenido que luchar contra un trabajo absorbente y los problemas que conlleva la fama, pero que ha salido muy bien.