Malú ha dejado a todos boquiabiertos con la confesión más impactante sobre su vida sexual en La Revuelta. El objetivo de la entrevista era que promocionara la nueva gira de conciertos, con la cual celebra los 30 años de trayectoria, pero no ha podido evitar que todos los medios hablen al día siguiente de las declaraciones que ha concedido en plató sobre su situación sentimental. Como es habitual, David Broncano también le ha hecho a ella las preguntas clásicas del programa. ¿Cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones sexuales ha mantenido el último mes? La sorpresa ha llegado cuando la artista ha dado un dato que la ha colocado, directamente, en el primer lugar del ranking. Nadie ha follado más que ella en solo un mes, si dice la verdad.

Y es que Malú, en una respuesta que pasa a formar parte de la historia del formato de TVE, ha asegurado que en el último mes ha hecho 100 puntos. Teniendo en cuenta que cada vez que mantienes relaciones sexuales es 1 punto y que, con cada masturbación, 0,5 más… ¿Tantas veces ha ido a la cama? ¿Realmente hace el amor tres veces al día de media? No se lo cree ni ella, claro, pero el presentador ha apuntado el dato en la lista. ¿Y cómo lo ha justificado Malú? «Pues he tenido mogollón de relaciones sexuales el último mes. Lo he hecho todo el tiempo, sin parar, una cosa loca«.

Y ha proseguido con su versión de los hechos, que seguramente dista mucho de la realidad: «Me cuesta salir al escenario porque no quiero dejar de hacerlo… Pero de esos cortos, eh, de pim pam. Yo sabía que vendría a La Revuelta y quería quedar bien, así que he aprovechado incluso en los cambios de ropa de los conciertos». David Broncano no se ha creído nada de lo que decía, claro: «Yo te lo apunto, pero no me creo el dato y necesitaría una auditoría de todo lo que dices«.

¿Malú tiene pareja? ¿Quién es y qué se sabe?

Y ahora que Malú dice que tiene una vida íntima tan agitada, muchos se preguntan qué hay de cierto detrás de esta afirmación. Lo último que se sabía de su vida sentimental era que salía con Ángel Fernández El Turco, un músico con quien habría trabajado durante la última gira.

Los relacionaron en 2024, pero desde entonces prácticamente no se les ha visto juntos más allá de las vacaciones del año pasado donde los vieron en las playas de Cádiz. ¿Mantienen una relación, todavía? ¿O han roto y por eso la cantante bromea con eso de la vida íntima?

Malú canta a La Revuelta después de una entrevista hilarante | TVE

Malú ha dejado a David Broncano sin palabras con su confesión | TVE

David Broncano no ha conseguido un dato real de la vida íntima de Malú, así como tampoco ha podido hacer más audiencia que su principal rival. Y no nos referimos a Pablo Motos y El Hormiguero -que también continúa obteniendo más televidentes que él-, sino a Iker Jiménez. Y es que su programa en Cuatro, Horizonte, ha logrado colarse en la segunda posición de programas más vistos en España en detrimento de La Revuelta. Malas noticias para TVE, pues, que deberá seguir innovando si realmente quiere ser una oferta atractiva.