Aitana ha felicitado el cumpleaños a Plex con una publicación muy especial que ha encantado a los fans, ya que se trata de una recopilación de fotos que los muestra en todas las facetas imaginables. Además, esta ventana abierta a su intimidad ha permitido saber cómo comenzó su historia de amor y eso agradará a los más curiosos que llevaban tiempo preguntándoselo. Ahora que el youtuber ha cumplido 24 años, la cantante ha querido felicitarlo con un texto muy bonito y una recopilación de algunos de los momentos que han vivido el último año. ¿Qué hemos podido saber? Pues que, antes de conocerlo en persona, ella ya era una más de su comunidad de fans.

«Feliz 24º aniversario, amor mío. Quién me iba a decir a mí, en 2025, que aquel chico que me gustó tanto y que ‘daría la vuelta al mundo’ acabaría siendo mi persona», comienza la artista catalana. Ni siquiera entendía muy bien a qué se refería su primo cuando le explicó qué hacía aquel tal Plex, según dice, pero la curiosidad hizo que se pusiera uno de sus vídeos… hasta que se enganchó: «De repente, ahí estaba yo viendo tus vídeos cada noche, intentando conocerte un poquito más desde una pantalla».

Su historia de amor comenzó en el extranjero: «Quién me iba a decir que todo comenzaría en Japón, que continuaría en la República Dominicana, luego en Nueva York… y que entre tantos kilómetros, tantísimas ganas y también aquel miedo de pensar si todo sería igual de increíble cuando volvieras a Madrid, acabarías convirtiéndote en esto para mí».

Aitana ha sorprendido con su faceta más romántica, cuando ha descrito a Plex como su «mejor amigo«, su «compañero de vida» y su «persona«. Muy tierna y enamorada, la cantante le ha dedicado unas palabras preciosas: «Te quiero, Daniel. Te quiero muchísimo. Y me encanta poder decírtelo cada día, demostrártelo y gritarlo a los cuatro vientos!«. «Qué suerte haberte encontrado. Qué suerte todo. Qué suerte tú«, ha continuado. Como era evidente, los fans han llenado la publicación de iconos de corazones y aplausos.

Todas las fotos de Aitana y Plex en otro año juntos

En este pequeño álbum que ha compartido, ha mostrado algunas facetas suyas muy personales. Los hemos visto bien vestidos, bailando en un restaurante, haciéndose un montón de selfies y besos frente al espejo, disfrutando del verano a bordo de un yate, bien abrigados con anoraks, con caballos de fondo, preparando trabajos manuales románticos… pero no les ha dado vergüenza mostrar alguna instantánea con tiritas en la nariz o frente a un quiosco sorprendidos al ver una foto suya en la portada de una revista.

A la parelleta no li fa vergonya compartir fotos d’aquesta mena | Instagram

El selfie més hilarant d’Aitana i Plex | Instagram

A la parella els fa gràcia veure’s a les portades de les revistes | Instagram

La parella presumeix del seu amor | Instagram

La parella també es fa regals tendres | Instagram

No totes les fotos que tenen són tendres, també n’hi ha divertides | Instagram

Una pareja muy enamorada que no duda en gritar, a los cuatro vientos, lo que siente el uno por el otro. Que viva el amor.