Aitana ha felicitat l’aniversari a Plex amb una publicació molt especial que ha fet gràcia als fans, ja que es tracta d’un recull de fotos que els mostra en totes les facetes imaginables. A més a més, aquesta finestra oberta a la seva intimitat ha permès saber com va començar la seva història d’amor i això agradarà als més tafaners que feia temps que s’ho preguntaven. Ara que el youtuber ha fet 24 anys, la cantant l’ha volgut felicitar amb un text molt maco i una recopilació d’alguns dels moments que han viscut l’últim any. Què hem pogut saber? Doncs que, abans de conèixer-lo en persona, ella ja era una més de la seva comunitat de fans.
“Feliç 24è aniversari, amor meu. Qui m’havia de dir a mi, el 2025, que aquell noi que em va agradar tant i que “faria la volta al món” acabaria sent la meva persona”, engega l’artista catalana. Ni tan sols entenia gaire bé a què es referia el seu cosí quan li va explicar què feia aquell tal Plex, pel que diu, però la curiositat va fer que es posés un dels seus vídeos… fins que s’hi va enganxar: “De sobte, allà estava jo mirant els teus vídeos cada nit, intentant conèixer-te una miqueta més des d’una pantalla”.
La seva història d’amor va començar a l’estranger: “Qui m’havia de dir que tot començaria al Japó, que continuaria a la República Dominicana, després a Nova York… i que entre tants quilòmetres, tantíssimes ganes i també aquella por de pensar si tot seria igual d’increïble quan tornessis a Madrid, acabaries convertint-te en això per a mi”.
Aitana ha sorprès amb la seva faceta més romàntica, quan ha descrit el Plex com el seu “millor amic“, el seu “company de vida” i la seva “persona“. Molt tendra i enamorada, la cantant li ha dedicat unes paraules molt maques: “T’estimo, Daniel. T’estimo moltíssim. I m’encanta poder-t’ho dir cada dia, demostrar-t’ho i cridar-ho als quatre vents!“. “Quina sort haver-te trobat. Quina sort tot. Quina sort tu“, ha continuat. Com era evident, els fans han omplert la publicació d’icones de cors i aplaudiments.
Totes les fotos d’Aitana i Plex en un altre any junts
En aquest petit àlbum que ha compartit, ha mostrat algunes facetes seves ben personals. Els hem vist ben vestits, ballant en un restaurant, fent-se un munt de selfies i petons davant del mirall, gaudint de l’estiu a bord d’un iot, ben abrigats amb anoracs, amb cavalls de fons, preparant treballs manuals romàntics… però no els ha fet vergonya mostrar alguna instantània amb tiretes al nas o davant d’un quiosc sorpresos en veure una foto seva a la portada d’una revista.
Una parella molt enamorada que no dubta a cridar, als quatre vents, el que sent l’un per l’altre. Que visca l’amor.