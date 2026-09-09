Aitana ha omplert el Palau Sant Jordi de gom a gom en un últim concert que ha sorprès per les paraules que ha deixat anar sobre el català. La cantant de Sant Climent de Llobregat ha reconegut, en un discurs molt sincer, que vol tornar a rebre classes per millorar el seu accent i ser més fluida en la nostra llengua perquè és “el més important que tenim“. Que hagi lloat així la llengua no s’ho esperava ningú, però evidentment ha rebut un munt d’aplaudiments.
“He crescut aquí, a Barcelona, però sempre he estat castellanoparlant amb la família i gràcies a l’escola, gràcies a estar al col·legi, he pogut aprendre perfectament el català“, ha alabat. Diu que li agradaria “poder practicar-lo més” i que, per aquest motiu, ha arribat a demanar a les seves amigues que canviïn de llengua: “Els vaig dir que volia fer un canvi, que volia que comencéssim a parlar català encara que no fem mai perquè no acostumo a parlar-ho. Creia que m’aniria bé fer-ho aquells dies perquè volia parlar tota l’estona català en aquest últim concert a Barcelona”.
Doncs he de reconèixer que no m’ho esperava perquè realment li resta més que no pas li suma tenint la massa social que té. Molt bé aquí l’Aitana que no juga a futbol. pic.twitter.com/RrPYsZn2qn— Niko (@QueenNikochan) September 8, 2026
Aitana demana perdó per les castellanades que fa quan parla català
Aitana reconeix que té mancances i que encara ha de “millorar” el seu català, ja que sap que fa “moltes castellanades“: “Ho sé, ho sé…”. Tenint en compte que ha nascut aquí, vol arribar a parlar-lo perfectament encara que la seva família parli sempre castellà. I com ho farà? Doncs ha decidit que s’apuntarà a classes de català per perfeccionar-lo i que seguirà els mateixos mètodes que fa servir per a l’anglès o el francès, veure pel·lícules i sèries en català: “Aquí tenim Crims, que m’encanta, per exemple“.
Ara que fa tants anys que viu fora, m’he adonat que el meu català no és igual que abans i ja no és tan fluid ni tan fàcil: “M’agradaria tornar a fer classes en català i mantenir la llengua perquè és el més important que tenim aquí a Catalunya. Som bilingües i tenim el castellà, però parlem català i m’agradaria intentar parlar català aquesta nit encara que no sigui tota l’estona”.
El seu nom s’ha convertit en tendència a les xarxes socials ràpidament per aquesta lloança a la llengua que no s’esperava ningú, però que parla molt bé d’ella. Ha quedat com una senyora davant dels fans del seu país, que han aplaudit que no oblidi les seves arrels encara que no faci més que viatjar i triomfar fora de les nostres fronteres. Un gest que l’ha fet tocar el cel i rebre tot de floretes en un moment molt dolç en una gira més que multitudinària.