Aitana i Plex estan gaudint del seu segon estiu d’enamorats amb unes vacances luxoses que faran enveja a molts dels seus seguidors. La cantant i el youtuber han protagonitzat unes quantes portades de revista, de fet, ja que els paparazzi han trobat el seu amagatall i això els ha permès ficar el nas als seus dies de descans. El destí escollit? Eivissa, una altra vegada, l’illa preferida de l’artista catalana si tenim en compte que no hi falta cap estiu.
Les fotos els mostren menjant a restaurants bons, banyant-se al mar i fent-se petons a sobre d’una moto d’aigua. Tot, mentre desconnecten a bord d’un iot dels molts compromisos professionals que han tingut al llarg de l’any. Ara, un programa de Telecinco ha pogut esbrinar quants diners han pagat pel lloguer d’aquesta embarcació tan espectacular. El preu és summament estratosfèric, ja avisem.
Ho fan molt, els rics, això de llogar un iot i convertir-lo en el centre d’operacions mentre es mouen entre cala i cala. En el cas d’aquest iot en concret on han fotografiat la parella, el seu preu de lloguer és bastant exagerat. Sí que es tracta d’un vaixell de grans dimensions i que compta amb tots els luxes imaginables, però el seu preu també deixa sense paraules. I és que, si ens fiem del que diuen des de la cadena privada, el lloguer d’aquest iot costaria ni més ni menys que 200.000 € per setmana.
Amb una coberta exterior de 38 metres d’eslora, una longitud que des del programa d’Ion Aramendi van comparar amb la de quatre pistes de tenis, el iot té tot un espai exterior pensat per gaudir al màxim la vida a alta mar. L’embarcació disposa d’un gran solàrium amb gandules per prendre el sol, un gimnàs completament equipat per continuar entrenant durant les vacances i diverses zones de descans amb sofàs de grans dimensions i mobiliari de disseny. Entre els grans atractius també hi destaca un jacuzzi situat a la coberta, des d’on és possible relaxar-se mentre es contemplen les vistes quan el iot està fondejat en alguna de les cales més tranquil·les.
Així és el iot que han llogat Aitana i Plex durant les seves vacances
A les imatges compartides per la mateixa Aitana també es pot apreciar un interior i un exterior on predomina un estil contemporani. Els sofàs entapissats en blanc, els grans coixins en tons neutres i els espais oberts aporten una gran sensació d’amplitud i lluminositat destaquen per sobre de tot. La decoració es completa amb detalls de fibres naturals, com una gran làmpada decorativa situada a la zona de descans, que dona un aire càlid i sofisticat al conjunt.
El terra de fusta, els acabats minimalistes i les baranes d’acer inoxidable reforcen el caràcter exclusiu de l’embarcació, decorada fins a l’últim detall amb una estètica elegant i atemporal.
Un gran luxe que no poden permetre’s totes les butxaques, això queda clar.