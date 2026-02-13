Aitana viu un moment molt dolç professionalment, però també en la seva vida privada. La cantant, que es fes famosa a Operación Triunfo, no amaga que està “enamoradíssima” de Plex amb qui va començar una història d’amor a principis de l’any passat. El youtuber forma part del seu present i confia que també del futur, si tenim en compte les declaracions summament romàntiques que li ha dedicat en les últimes entrevistes que ha concedit. Molts han parlat, precisament, del moment en què la catalana ha deixat caure que “mai abans” s’havia enamorat: “Mai no m’havíeu sentit dir que estava enamorada”. Què passa amb Sebastián Yatra i Miguel Bernardeau, els dos famosos amb els qui ha tingut relacions en el passat?
Davant de l’allau de comentaris que han generat aquestes paraules, Aitana ha volgut especificar a què es referia i ha acabat pronunciant unes paraules que també han cridat l’atenció. La cosa és que els periodistes l’han interceptat al photocall, quan Susi Caramelo li ha preguntat directament sobre aquest amor actual: “Ara has dit que sí que t’has enamorat, per als altres merda“. I això ha indignat la cantant: “No, no vull que es tergiversi el que vaig dir perquè no seria just“.
“Per descomptat que em vaig enamorar molt, només he dit que l’amor es transforma i ho vius d’altres formes. Sí que és cert que ara visc l’amor, des de la meva perspectiva, d’una manera més sana. Abans el vivia d’una manera molt més intensa, més…”, ha dit. I l’altra ha afegit una clatellada “més de niñata” que sorprenentment ha fet gràcia a Aitana: “Sí, més de niñata“.
Aitana aplaudeix el procés de maduració que ha viscut
“He viscut un procés de maduresa emocionat i veig les coses d’una altra manera. Jo sempre he estat molt enganxada a això d’estar enamorada i, amb el temps, m’he adonat que no estava enamorada bé sinó malament. Era un altre tipus més d’adolescent, de jove, de no entendre i més per no estar sola“, ha etzibat.
Unes declaracions amb les quals deixa clar que considera que ha millorat, en aquest sentit, i que l’experiència -i les ruptures- l’han ajudat a guanyar experiència. Ja no és la noia joveneta que va descobrir l’audiència de TVE durant el seu pas per OT, ara s’ha convertit en una de les cantants catalanes de més èxit internacionalment amb una carrera consagrada i col·laboracions amb artistes de primer nivell. I, des d’aquest punt de privilegi, gestiona una vida que vol compartir amb el youtuber Plex.