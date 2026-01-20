Aitana es prepara per a la seva pròxima gira de concerts a escala internacional. La catalana recorrerà bona part dels escenaris espanyols amb el tour que farà del seu últim disc, Cuarto Azul. En un moment personal d’allò més bo i especial per a ella, més enamorada que mai de Plex, el seu xicot i streamer molt famós a Espanya, ha sortit a la llum una informació molt curiosa i sorprenent. Segons ha publicat el portal digital Look, Aitana ha perdut la seva assistenta i mà dreta, Valle, i se sap per què. Hi ha algun conflicte entre elles? Desacords professionals? Res més enllà de la realitat, però la notícia sobta perquè queda perquè comenci la gira internacional de l’artista i és la segona pèrdua dins el seu equip en els últims mesos.
Els motius darrere d’aquesta decisió
Si fem cas de les informacions que comparteix el citat mitjà, Aitana ha hagut d’acomiadar-se de la seva mà dreta. Tot i que Valle va començar a treballar amb la intèrpret catalana en els seus inicis com a estilista, amb el temps i després d’anys de recórrer escenaris arreu del món, es va acabar convertint en una de les seves persones de confiança, assistenta personal i “part imprescindible de l’equip”, expliquen. Però que ha pogut passar perquè es quedi sense aquest suport de manera sobtada? El que ha compartit el citat mitjà és que són motius “merament professionals” i és que Valle sembla que ha decidit emprendre “projectes propis”. Per tant, tot i ser una baixa sensible dins l’equip de la finalista d’Operación Triunfo, mantenen que la seva amistat està “intacta”. A més a més, assenyalen que la seva relació anava més enllà del sentit professional i fins i tot era habitual veure-les juntes compartint celebracions importants, com el darrer aniversari d’Aitana a Eivissa, on també va coincidir amb Plex.
Què implica aquest canvi? D’una banda, que Aitana haurà de buscar qui ocuparà aquest espai tan proper i essencial en la seva carrera, però en tot cas, des del citat mitjà expliquen que “l’artista ha donat suport a la seva decisió i s’alegra que Valle continuï el seu propi rumb”.
Una segona baixa dins el seu equip
Ara bé, la notícia no deixa de ser sorprenent tenint en compte que fa uns mesos Aitana també va acomiadar-se de Nuria Andreu, la seva mànager. En aquesta ocasió Aitana va decidir prescindir de qui havia estat també la seva mà dreta tot just abans de l’estrena del seu documental més personal, Metamorfosis. Nuria Andreu va arribar per ocupar la que fins ara havia estat la seva mànager, Olga Palma, qui també és cosina d’Aitana. En el documental se la presentava sota aquest rol i es podia veure com compartien minuts del seu dia a dia, però perquè va acomiadar-la? Nuria Andreu també havia arribat a ser mà dreta de Rosalía durant la temporada de Motomami, un perfil que anava molt bé amb la nova internacionalització de la cantant. Per a Andreu, el comiat va agafar-la “completament desprevinguda” i de “forma sobtada”, van recollir des de Look. Altres veus apuntaven cap a suposades discussions amb el pare de l’artista com a motiu principal del comiat. En tot cas, Aitana pateix una segona baixa complicada dins el seu equip quan es troba preparant una de les seves gires més exigents.