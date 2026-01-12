Aitana i Plex s’han convertit en una de les parelles més potents del 2025. La cantant catalana i el youtuber van revolucionar els seus fans després de confirmar la seva relació, posicionant-los com una de les relacions més estimades de l’star-system espanyol. Ara que la seva història d’amor està d’allò més consolidada i fins i tot es va parlar que podrien fer un pas més anant-se’n a viure junts, la germana d’en Plex ha compartit unes paraules sobre com és la seva relació amb la cunyada i com va descobrir que en Plex sortia amb l’Aitana.
Els rumors de la relació entre el Plex i l’Aitana van saltar d’un dia per l’altre després de veure-la en un dels blogs que va fer el noi durant la sèrie de vídeos de la volta al món al Japó. La parada en aquest país va ser més especial del que esperaven els fans perquè el vídeo que van fer durant aquesta ruta el va compartir amb l’Aitana. Mirades còmplices, somriures i fins i tot veure’ls a la mateixa habitació de l’hotel va engegar una roda de teories que s’acabaria amb la confirmació de la parella. Mesos després de fer-la publica i demostrar com estan de feliços tots dos, ha estat la germana del Plex qui ha compartit unes confessions d’allò més inesperades.
Què ha dit la germana del Plex sobre la seva cunyada?
Ser conscient que el teu germà gran -que també és una persona famosa dins el món de l’streaming- està sortint amb una de les cantants més famoses del país deu ser un xoc. L’Ana, la germana petita del Plex, ha compartit unes paraules amb la premsa per explicar com va descobrir que sortien junts i com és la seva relació amb la cunyada més famosa. Durant la catifa vermella dels Army Awards, una entrega de premis per a creadors de contingut, l’Ana ha compartit unes paraules amb la premsa i ha respost les preguntes d’Europa Press sobre com va descobrir que eren parella. Va dir-li el seu germà que eren més que amics?
Resulta que la portadora de la notícia va ser la seva mare. “Jo me’n vaig assabentar un matí perquè em va dir la meva mare: ‘Ana, m’ha dit el Dani que li agrada l’Aitana'”, ha confessat de manera natural. En Plex no va comentar-li res a ella perquè justament estava fent aquesta sèrie de blogs per a la volta al món amb els seus amics. “Més tard, a poc a poc, vaig anar veient el vídeo, però vaig anar assabentant-me’n per Javi Hoyos -un periodista especialitzat en temes del cor i safareig-, però després va explicar-m’ho el meu germà, la va presentar i tot genial, és una més a la família”, ha revelat.
Així és ser la cunyada de l’Aitana
Durant aquesta conversa amb els mitjans que es trobaven a la catifa vermella dels premis, l’Ana també ha explicat com és la relació més íntima amb la intèrpret de Superestrella. “És molt mona, molt bona persona, superpropera…”, ha detallat la jove. A més a més, admet que és “preocupa molt” per ella i que fins i tot s’escriuen molt. “Amb ella tinc molta confiança, però sí que és cert que hi ha coses que tampoc ho parlo amb el meu germà i em costa parlar-ho amb persones que s’han unit fa poc a la meva vida”, ha revelat la noia en una de les seves primeres converses sobre aquesta mediàtica parella amb els mitjans.
L’exposició pública que tenen ambdós també ha format part de la vida de l’Ana des de fa molts anys. Ser la germana d’en Plex, qui s’ha convertit en una figura pública i un dels noms més sonats del món de YouTube a Espanya té alguns inconvenients. “Al principi, quan gravava amb el meu germà, gravava contingut de nens, estaven els meus amics i no em deien res perquè també sortien ells“. Més tard, la situació va fer un gir, rebent fins i tot algunes burles. “Reien de mi per coses que feia el meu germà”, ha explicat.
Sigui com sigui, sembla que Aitana ja forma part de la família i per les paraules de la noia, està d’allò més integrada en les dinàmiques familiars.