Comunicat bomba d’Aitana sobre els rumors de crisi amb Plex
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
16/04/2026 15:54

Aitana i Plex formen una de les parelles més mediàtiques dels últims temps. Sempre és notícia que la cantant catalana confirmi una nova història d’amor i, encara més, si acaba trencant el seu habitual hermetisme per parlar-ne obertament. Del youtuber ha parlat meravelles als mitjans de comunicació, fins al punt que ha arribat a dir que “mai” no havia estat tan “feliç”. Després de les mediàtiques i sonades ruptures amb Miguel Bernardeau i Sebastián Yatra, ara s’ha començat a rumorejar que també podria haver trencat amb la seva actual parella.

Ha passat un any des que confirmessin la seva relació, un amor amb molt bones paraules públicament: “Estic enamorada, sí, i això no m’ho heu sentit mai” o “Aquest premi li vull dedicar al Dani, a qui estimo amb tot el meu cor” són només alguns exemples. Què ha passat i com que es diu que han tallat? Tot feia bona pinta, però a El tiempo justo han deixat anar la bomba que la parella estaria “a prop de la ruptura”.

Aitana i Plex volen anar a viure junts - Youtube
Aitana i Plex volen anar a viure junts | Youtube

Aitana reacciona als comentaris sobre una possible ruptura amb Plex

La periodista Leticia Requejo deia que Aitana i Plex haurien tingut una conversa “significativa” en la qual la cantant li hauria demanat passar més temps junts. Ell, però, estaria més centrat en la feina i els seus viatges. I, després d’aquest titular escandalós, l’influencer Javi Hoyos aprofitava per parlar amb amics dels famosos per saber si era veritat. A ell li desmentien taxativament des del seu entorn, una informació que ha acabat sent més encertada.

I és que, sense que ningú no s’ho esperés, Aitana ha escrit un missatge a través del seu perfil a la plataforma X. En aquest comunicat, l’artista assegura que és tot mentida i es mostra enfadada: “No m’agrada pronunciar-me sobre aquest tipus de notícies, però tampoc no m’agrada que embruteu el més maco que tinc amb mentides”. No contenta amb aquestes declaracions tan contundents i impròpies d’ella, prossegueix: “Mai no he estat tan feliç ni m’he sentit tan plena d’amor”. Pam. Queda clar que estan ben feliços i que fa pinta que menjaran anissos.

No queda clar d’on han sorgit aquests rumors sobre ells, però, però Aitana s’han encarregat de deixar fora de tot dubte que continuen junts i ben enamorats. Una parella cada cop més consolidada que somriu i mira cap al futur.

