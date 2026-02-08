El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Aitana confessa quina por irracional té des que era petita
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
08/02/2026 09:56

Aitana ha concedit un munt d’entrevistes des que sortís d’Operación Triunfo, la plataforma que va fer servir de trampolí amb la bona sort que va acabar convertint-se en una de les cantants més exitoses del panorama actual. Ara bé, una de les últimes ha estat la més sincera si més no pel que fa les pors que té des que és petita. La de Sant Climent de Llobregat mai no ha ocultat que va a teràpia amb un psicòleg, com a mínim, un cop al mes perquè ho veu molt necessari. Amb ell parla de la gestió de la fama, que no és fàcil, però també se sincera sobre les pors que té. Ara, ha tret a la llum quin és un dels seus pànics més irracionals i ha deixat els fans molt sorpresos.

Et pot interessar

En la conversa amb El País, l’artista confessa que està intentant gestionar un dels seus pitjors temors. Curiosament, té a veure amb els avions: “Vaig tenir una mala experiència durant un vol i, des de llavors, sento molta por de volar”. La seva feina l’obliga a cantar a diferents ciutats i viatjar en avió acaba sent gairebé rutinari per ella. Això no fa que sigui més fàcil per a ella, però, i ara ha explicat per què: “Tenia 12 anys quan, en un viatge de retorn des d’Egipte, vaig tenir una mala experiència quan van saltar les màscares d’oxigen”.

No ho hauria oblidat, encara que hagi passat molt de temps. Ara bé, tampoc no vol que aquest pànic li impedeixi agafar avions perquè és conscient que tot va anar bé i és irracional mantenir aquesta angoixa a què pugui passar alguna cosa: “No em ve de gust quedar-me a casa per les meves pors. Vull gaudir i, quan parlo de gaudir, em refereixo a viatjar, sortir, conèixer coses, conèixer món…”. 

Per què li fa tanta por volar a Aitana_ - Europa Press
Per què li fa tanta por volar a Aitana? | Europa Press

Aitana tindrà un avió comercial amb el seu nom 

Aitana estaria treballant per deixar enrere aquesta fòbia i, curiosament, mentrestant ha rebut la notícia que hi haurà un avió comercial que durà el seu nom. A l’última edició de la Fira Internacional de Turisme ha presentat, ella mateixa, aquest avió en una acció promocional de la seva pròxima gira internacional.

“Poder tenir alguna cosa a la que tinc por amb el meu nom demostra que tu també pots. Em sento molt afortunada i, tant de bo, tots poguéssim tenir el mateix”, ha reconegut en aquesta presentació.

Aitana

Més notícies
Notícia: La germana de Plex confessa com és Aitana com a cunyada: &#8220;Es preocupa molt&#8221;
Comparteix
Ana és la germana petita del youtuber i ha revelat com va saber que la catalana era la parella d'en Plex
Notícia: Aitana fa balanç del 2025: fotos amb Plex i missatge romàntic en català
Comparteix
La cantant ha recollit en un carrusel de fotos els millors moments de l'any
Notícia: Aitana i Plex, preparats per fer un pas més en la seva relació
Comparteix
El cantant i el ‘youtuber’ volen anar a viure junts aviat, encara que porten pocs mesos junts
Notícia: Plex, enamoradíssim de l’Aitana: &#8220;Mai no havia estat tan feliç&#8221;
Comparteix
En la seva entrevista més personal, el 'youtuber' dona detalls d'una relació que el té molt content

Comparteix

Icona de pantalla completa