Aitana confessa quina por irracional té des que era petita

Aitana ha concedit un munt d’entrevistes des que sortís d’Operación Triunfo, la plataforma que va fer servir de trampolí amb la bona sort que va acabar convertint-se en una de les cantants més exitoses del panorama actual. Ara bé, una de les últimes ha estat la més sincera si més no pel que fa les pors que té des que és petita. La de Sant Climent de Llobregat mai no ha ocultat que va a teràpia amb un psicòleg, com a mínim, un cop al mes perquè ho veu molt necessari. Amb ell parla de la gestió de la fama, que no és fàcil, però també se sincera sobre les pors que té. Ara, ha tret a la llum quin és un dels seus pànics més irracionals i ha deixat els fans molt sorpresos.
En la conversa amb El País, l’artista confessa que està intentant gestionar un dels seus pitjors temors. Curiosament, té a veure amb els avions: “Vaig tenir una mala experiència durant un vol i, des de llavors, sento molta por de volar”. La seva feina l’obliga a cantar a diferents ciutats i viatjar en avió acaba sent gairebé rutinari per ella. Això no fa que sigui més fàcil per a ella, però, i ara ha explicat per què: “Tenia 12 anys quan, en un viatge de retorn des d’Egipte, vaig tenir una mala experiència quan van saltar les màscares d’oxigen”.
No ho hauria oblidat, encara que hagi passat molt de temps. Ara bé, tampoc no vol que aquest pànic li impedeixi agafar avions perquè és conscient que tot va anar bé i és irracional mantenir aquesta angoixa a què pugui passar alguna cosa: “No em ve de gust quedar-me a casa per les meves pors. Vull gaudir i, quan parlo de gaudir, em refereixo a viatjar, sortir, conèixer coses, conèixer món…”.
Aitana tindrà un avió comercial amb el seu nom
Aitana estaria treballant per deixar enrere aquesta fòbia i, curiosament, mentrestant ha rebut la notícia que hi haurà un avió comercial que durà el seu nom. A l’última edició de la Fira Internacional de Turisme ha presentat, ella mateixa, aquest avió en una acció promocional de la seva pròxima gira internacional.
“Poder tenir alguna cosa a la que tinc por amb el meu nom demostra que tu també pots. Em sento molt afortunada i, tant de bo, tots poguéssim tenir el mateix”, ha reconegut en aquesta presentació.