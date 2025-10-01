Operación Triunfo ha tornat aquest 2025 i s’ha convertit en un dels temes més destacats a les xarxes socials. Aquesta setmana s’ha viscut la primera expulsió de l’edició, la d’Iván Rojo, que ha abandonat l’acadèmia tot just després que es viralitzessin les seves declaracions polèmiques sobre el català i les llengües cooficials. A partir d’ara, cada setmana hi haurà dos concursants nominats i les consegüents expulsions dels nois i noies que han entrat dins el talent musical més conegut de la televisió. Aquesta setmana els nominats són en Max i la Salma, que defensaran dilluns vinent dues balades molt emotives per intentar guanyar-se els vots dels fans que els permetin salvar-se.
En el cas del Max, que va formar part de la conversa viral amb Iván Rojo i que va defensar els drets lingüístics del català, ha triat una proposta amb una picada d’ullet a la seva llengua a i a La Marató de TV3 de l’any 2018. Es tracta del tema Tu refugio de Pablo Alborán, però el defensarà barrejant estrofes en català i castellà i amb un inici molt poètic, uns versos d’un poema de Gloria Fuertes.
El Max d’OT’ aposta pel català en la seva nominació
El Max és estudiant de Periodisme i també de l’Institut del Teatre. La seva formació musical que té, per tant, està molt vinculada al teatre musical i malgrat que és un aspecte que continua treballant dins l’Acadèmia, ha demostrat que pot fer propostes diverses com el tema Bye bye bye de NSYNC amb molta coreografia i una interpretació més urbana. Tot i que segons el jurat d’OT el seu paper aquesta setmana es mereixia la nominació, el Max ha decidit oferir una cançó de nominat dedicada a la seva parella i amb la seva llengua com a protagonista. Tal com s’ha vist durant els primers assajos, el jove de Premià de Mar interpretarà la cançó de l’artista malagueny amb una barreja de català i castellà.
Una versió adaptada de l’èxit de Pablo Alborán
Una de les curiositats d’aquesta elecció és que Pablo Alborán ja ha interpretat aquesta cançó en català. L’edició de l’any 2018 de La Marató de TV3 va estar dedicada a la investigació del càncer i l’artista malagueny va formar part del disc del programa. Allà va incorporar la seva versió de Tu refugio en català, El teu refugi.
El teu refugi és una adaptació de la cançó del seu disc Prometo, en què l’enamorat s’ofereix com a refugi de la persona que s’estima. Sens dubte serà una declaració d’amor del concursant, que ha admès durant el 24 hores de YouTube que vol dedicar la cançó al seu xicot Arnau.
La seva preocupació pel català
Ara bé, tal com ha parlat amb alguns companys de l’Acadèmia, està una mica preocupat per com rebran que interpreti una cançó en català dedicada a la seva parella.
Max: "Me preocupa cantar en catalán y que eso genere hate y cantar a mi novio y haya hate porque sea un 'él'".
qué pena que algo tan sencillo y bonito genere miedo a alguien, MAX 💙
#OTDirecto30S pic.twitter.com/BMKa0RK6ub
No és el primer cop que es fan cançons en català a OT, si més no hi ha el clar exemple de Miki Núñez amb Una lluna a l’aigua de Txarango o l’edició de 2023, en què Chiara i Martin van fer un duet del tema Escriurem en català i euskera.
Així doncs, l’elecció d’una llengua no hauria de ser cap condicionant per als concursants, tenint en compte que és un programa musical i que totes les opcions són vàlides. Ara per ara, caldrà esperar uns dies més per saber com s’acaba de formar la proposta i qui dels dos, entre Salma o Max, haurà d’acomiadar-se de l’Acadèmia.