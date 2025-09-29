Operación Triunfo ha tornat per la porta gran. La nova edició del talent musical s’ha convertit en un dels temes mediàtics de les darreres setmanes, més enllà de les actuacions musicals dels concursants. Aquesta nova temporada d’OT està generant molts debats i moments virals a les xarxes socials gràcies a les converses que mantenen els joves al 24 hores. El canal de YouTube d’OT enregistra les activitats dels concursants ben bé des de les 8:30 del matí fins a les 23:00. És aquí on els fans del format poden veure les interaccions entre ells i converses que han generat molta polèmica les darreres hores. Fa uns dies una jove catalana, la Judit, ha lamentat que li parlin castellà a Barcelona i que va rebre moltes crítiques d’usuaris a les xarxes socials. En aquesta ocasió, un dels nominats de la setmana s’ha trobat al mig de la polèmica pel seu discurs sobre les llengües cooficials.
Iván Rojo encén les xarxes pel seu discurs sobre les llengües cooficials
Ha estat durant una conversa al menjador de l’Acadèmia on s’ha produït aquesta polèmica. L’Iván Rojo és un concursant de Valladolid que aquesta nit afronta la seva nominació i, per tant, podria acabar sortint de l’Acadèmia. Les seves declaracions polèmiques arribaven després que posessin damunt la taula el tema de les llengües cooficials. El nominat es va queixar que a Mallorca es demani el català per treballar -després que ell hagués estat un temps treballant-hi-. Ho comentava amb Tinho, concursant gallec i Max, concursant català. Fins i tot es va acabar enredant tot sol amb el que significa una llengua cooficial. “Cooficial vol dir que és igual d’oficial”, defensaven tots dos nois, davant d’Iván, que insistia dient que “no era la primera llengua”. Però l’embolic no s’acaba aquí.
alguna vez le he dado la razón a iván pero lo muchísimo que ha patinado aquí… bravo max y tinho por explicarle con educación que está equivocado 👏🏼 #OTDirecto28S pic.twitter.com/rZrYKjf18Y— rs10 (@rafalozzz) September 28, 2025
La defensa de la llengua
Tota aquesta conversa arriba perquè Iván va treballar a Mallorca i es queixava que demanessin el català com a un requisit per poder fer la feina. “Jo estic treballant aquí i no m’entens, que fem?”. En Max no ha dubtat a respondre i afirmar que abans haurien de contractar una persona que parlés mallorquí, català i castellà abans que algú que només parla castellà. De fet, el jove català feia servir un exemple molt visual. En el cas d’una persona que treballi a la recepció d’un hotel, es contractarà abans una persona que parli quatre idiomes abans que una que en parli tres. Tant en Max com en Tinho han deixat molt clar que la persona que viu a Mallorca i vol expressar-se en la seva llengua “té tot el dret del món a mantenir-la”. Una opinió que el seu company no ha estat capaç d’entendre durant la conversa.
“Està a la seva comunitat autònoma, ets tu qui ha anat a la seva regió a buscar feina. El que és normal és que tu respectis la seva cultura i el seu respecte i aprenguis la seva llengua o almenys no obligar-la a canviar-la”, ha expressat en Max. Tot i això, el nominat de la setmana s’ha mantingut en què creia que la persona hauria de canviar la llengua per expressar-se.
La conversa ha generat un debat a les xarxes socials
Després d’aquestes paraules tan polèmiques, s’han creat tota mena de debats a les xarxes. D’una banda, molt usuaris han criticat l’actitud d’Iván. “Tranquil, a partir de demà ja no hauràs de sentir ni una paraula en català”, ha escrit una usuària a X (abans Twitter) mencionant que avui podria acabar-se el seu camí a OT. D’altres s’han mostrat molt d’acord amb les opinions de Tinho i Max, que han defensat les llengües cooficials. “A Mallorca hi ha gent que encara que entén el castellà, no té la fluïdesa ni se sent còmoda parlant-ho perquè tota la seva vida ha estat sempre en mallorquí. En molts llocs de treball es valora el català (en alguns és imprescindible) perquè és llengua cooficial, mateix nivell”, ha escrit Ricky Merino, exconcursant de l’edició 2017. Tot plegat, un nou cas contra la llengua que ha encès les xarxes.