Aquesta temporada televisiva ha arrencat amb el retorn d’un dels formats que triomfen des de fa més de deu anys a la pantalla petita. Operación Triunfo va estrenar edició el passat 15 de setembre i els nous concursants no han deixat ningú indiferent. Els fans del talent musical estan seguint de ben a prop la trajectòria dels joves que estan dins l’Acadèmia. Polèmiques, debats sobre la llengua, comentaris… Les xarxes socials estan plenes de missatges i informació sobre els nous concursants, entre els quals hi ha tres catalans.
Guillo, un jove de Terrassa; Judit, una noia de Barcelona que va posar damunt la taula els problemes de la pèrdua del català a la ciutat comtal i en Max, periodista i estudiant de teatre musical que ha enamorat els fans del programa amb les seves propostes. Aquesta setmana en Max és un dels nominats que es juguen l’expulsió a OT. Més enllà de la seva inesperada proposta en què interpretarà el tema Tu refugio de Pablo Alborán barrejant català i castellà, un programa de Catalunya Ràdio ha descobert el seu vincle amb una sèrie infantil del 3Cat.
El fil que connecta un concursant d’OT’ amb la sèrie ‘Beta’
El programa Que no surti d’aquí ha tret a la llum una informació de dues oients que després de veure en Max a l’Acadèmia, van trobar que la seva cara era força familiar. No s’equivocaven perquè l’equip del programa ha investigat una mica i ha trobat que el jove, que estudia Teatre Musical a l’Institut del Teatre i també ha estudiat Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, va tenir un petit paper a la tercera temporada de la sèrie Projecte Beta.
Els Beta són un grup d’amics format per la Kai, en Jan, la Lola i el Grau. Tots quatre formen un grup de música després d’haver-se conegut a través d’un joc online. El més curiós de tot plegat és que coneixen la versió del futur del Jan que els explica que seran capaços de tenir superpoders. La sèrie explora totes les seves aventures i en la tercera temporada van rebre l’aparició del Max sota el paper de DJ Bot. En un dels episodis el DJ arriba al magatzem on viuen els Beta després de passar trenta anys atrapat al món virtual.
Els vincles amb ‘OT’
Aquesta no és l’única informació curiosa que han trobat d’aquest concursant que ha aconseguit guanyar-se l’afecte dels fans catalans del programa. La part musical dels Beta és obra de Guille Milkyway, líder de La Casa Azul i membre del jurat d’Operación Triunfo aquest any. A més a més, segons la informació que han consultat des del programa, el noi havia fet el càsting per ser un dels Beta. La productora que porta la sèrie és Gestmusic, qui també produeix OT.
En Max ja va intentar entrar dins l’Acadèmia l’any 2023, però es va quedar a les portes del concurs. Ara té l’oportunitat de continuar la seva aventura, però per fer-ho necessitarà els vots dels fans a l’aplicació d’OT‘ abans de la gala de dilluns 6 d’octubre. Aconseguirà salvar-se? Caldrà estar molt atents.