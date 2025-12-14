Operación Triunfo està a punt de descobrir qui és el guanyador o guanyador de l’edició. El passat 15 de setembre, 18 joves d’estils i edats molt diferents que buscaven aconseguir una de les 16 places directes per formar part del nou grup de participants dins l’Acadèmia més famosa de la televisió. Han passat ben bé tres mesos i poques hores abans de conèixer el concursant que s’endurà els 100.000 euros de premi i el títol de vencedor, és un bon moment per conèixer qui són i què ha fet els cinc finalistes d’OT 2025.
Qui són els finalistes d’Operación Triunfo’ 2025? Els detalls més curiosos
Guillermo Toledano, tot i que el coneixen com a Guille, ha estat un dels concursants que ha aconseguit una plaça per a la final. El jove de Guadalajara és un fan declarat de l’Atlètic de Madrid, té 24 anys i va deixar la seva feina com a jove cuiner per dedicar-se a la música. Tot i que no té formació musical, durant el concurs ha demostrat que té una capacitat vocal molt àmplia amb actuacions molt memorables.
Cristina, una artista totterreny i molt fan d’Eurovisió
Cristina és una altra de les benjamines de l’edició. És una fan declaració del format i també d’Eurovisió. De fet, ha interpretat alguna cançó que ha sonat en el festival europeu de la cançó i per a la gran final ha triat el tema La noia, que va representar Itàlia l’any 2024.
És estudiant del doble grau de Periodisme i Comunicació Audiovisual. Tot i no haver cantat professionalment, té formació en ball, teatre, piano, ha compartit escenari en alguns musicals com Coco amb Max Navarro, un company de l’edició i ha passat pel talent show Idol Kids.
es q cristina tenía 13 años y estaba cantando billie jean del puto michael jackson en idol kids #OTDirecto5N pic.twitter.com/2WFSVOmkIo— ؘ (@vittmista) November 5, 2025
Claudia Arenas
Claudia Arenas és una jove d’Alacant amb una veu molt especial que ha aconseguit una de les preuades places dins el programa. A més a més d’haver-se guanyat l’afecte del públic i ser la primera nominada de l’edició que ha aconseguit arribar fins a l’última gala, és estudiant de Periodisme i Comunicació Audiovisual. Des de ben petita s’ha declarat una fan incondicional de la música i el piano. A través de les xarxes socials comparteix les seves propostes i la seva actuació del tema Latin Girl a OT s’ha convertit en un trend a TikTok.
Olivia Bay, una jove estudiant de teatre musical
Olivia Bay és una de les més joves de l’edició i amb 19 anys s’ha convertit en una de les concursants que té un dels fandoms més potents de l’edició. Tot i que ha nascut a Madrid ha passat uns anys vivint a Londres per estudiat teatre musical.
A més a més, navegant per l’arxiu de programes musicals, els fans han trobat aviat la seva participació en un altre talent televisiu com La Voz quan tenia tretze anys.
Tinho, entre la boxa i el conservatori
Tinho va aconseguir l’últim bitllet disponible per a la gran final gràcies als vots dels fans a través de l’aplicació oficial d’OT. Era un dels nominats de la segona semifinal i competia amb Guillo per aquesta oportunitat. El jove gallec es diu Martín, tot i que tothom el coneix com a Tinho. Graduat en cant líric, el jove artista va ser admès per especialitzar-se en el Conservatori Superior de Música d’A Corunya. Una elecció que va veure’s posposada després d’entrar al programa. A més a més, l’any passat va triomfar presentant-se a Factor X amb la seva banda de pop-rock Awy (Another Wasted Year).
Qui aconseguirà el gran premi? Queden poques hores per descobrir-ho, sentir les seves propostes musicals i tancar una altra edició per a la història d’Operación Triunfo.