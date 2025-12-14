El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Qui és qui dels cinc finalistes d’Operación Triunfo 2025′?
Abril Rocamora
Abril Rocamora
14/12/2025 17:20

Operación Triunfo està a punt de descobrir qui és el guanyador o guanyador de l’edició. El passat 15 de setembre, 18 joves d’estils i edats molt diferents que buscaven aconseguir una de les 16 places directes per formar part del nou grup de participants dins l’Acadèmia més famosa de la televisió. Han passat ben bé tres mesos i poques hores abans de conèixer el concursant que s’endurà els 100.000 euros de premi i el títol de vencedor, és un bon moment per conèixer qui són i què ha fet els cinc finalistes d’OT 2025.

Et pot interessar

Qui són els finalistes d’Operación Triunfo’ 2025? Els detalls més curiosos

Guillermo Toledano, tot i que el coneixen com a Guille, ha estat un dels concursants que ha aconseguit una plaça per a la final. El jove de Guadalajara és un fan declarat de l’Atlètic de Madrid, té 24 anys i va deixar la seva feina com a jove cuiner per dedicar-se a la música. Tot i que no té formació musical, durant el concurs ha demostrat que té una capacitat vocal molt àmplia amb actuacions molt memorables.

Guillermo Toledano és un dels finalistes d'OT' 2025 | Prime Video
Guillermo Toledano és un dels finalistes d’OT’ 2025 | Prime Video

Cristina, una artista totterreny i molt fan d’Eurovisió

Cristina és una altra de les benjamines de l’edició. És una fan declaració del format i també d’Eurovisió. De fet, ha interpretat alguna cançó que ha sonat en el festival europeu de la cançó i per a la gran final ha triat el tema La noia, que va representar Itàlia l’any 2024.

Cristina és una de les finalistes d'OT' 2025 | Prime Video
Cristina és una de les finalistes d’OT’ 2025 | Prime Video

És estudiant del doble grau de Periodisme i Comunicació Audiovisual. Tot i no haver cantat professionalment, té formació en ball, teatre, piano, ha compartit escenari en alguns musicals com Coco amb Max Navarro, un company de l’edició i ha passat pel talent show Idol Kids.

Claudia Arenas

Claudia Arenas és una jove d’Alacant amb una veu molt especial que ha aconseguit una de les preuades places dins el programa. A més a més d’haver-se guanyat l’afecte del públic i ser la primera nominada de l’edició que ha aconseguit arribar fins a l’última gala, és estudiant de Periodisme i Comunicació Audiovisual. Des de ben petita s’ha declarat una fan incondicional de la música i el piano. A través de les xarxes socials comparteix les seves propostes i la seva actuació del tema Latin Girl a OT s’ha convertit en un trend a TikTok.

Claudia Arenas és una de les finalistes d'OT' 2025 _ Prime Video
Claudia Arenas és una de les finalistes d’OT’ 2025 | Prime Video

Olivia Bay, una jove estudiant de teatre musical

Olivia Bay és una de les més joves de l’edició i amb 19 anys s’ha convertit en una de les concursants que té un dels fandoms més potents de l’edició. Tot i que ha nascut a Madrid ha passat uns anys vivint a Londres per estudiat teatre musical.

Olivia és una de les finalistes d'OT' | Prime Video
Olivia és una de les finalistes d’OT’ | Prime Video

A més a més, navegant per l’arxiu de programes musicals, els fans han trobat aviat la seva participació en un altre talent televisiu com La Voz quan tenia tretze anys.

Tinho, entre la boxa i el conservatori

Tinho va aconseguir l’últim bitllet disponible per a la gran final gràcies als vots dels fans a través de l’aplicació oficial d’OT. Era un dels nominats de la segona semifinal i competia amb Guillo per aquesta oportunitat. El jove gallec es diu Martín, tot i que tothom el coneix com a Tinho. Graduat en cant líric, el jove artista va ser admès per especialitzar-se en el Conservatori Superior de Música d’A Corunya. Una elecció que va veure’s posposada després d’entrar al programa. A més a més, l’any passat va triomfar presentant-se a Factor X amb la seva banda de pop-rock Awy (Another Wasted Year).

Tinho és un dels finalistes d'OT' 2025 | Prime Video.
Tinho és un dels finalistes d’OT’ 2025 | Prime Video.

Qui aconseguirà el gran premi? Queden poques hores per descobrir-ho, sentir les seves propostes musicals i tancar una altra edició per a la història d’Operación Triunfo.

Operación Triunfo

Comparteix

Icona de pantalla completa