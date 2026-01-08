Per què han criticat tant l’entrevista de ‘La Revuelta’ a la guanyadora d’‘OT’?

Cristina Lora ha estat escollida com la guanyadora de l’última edició d’Operación Triunfo i ara, un mes després, han emès una intervenció a La Revuelta que van gravar la setmana del 15 de desembre. La idea era que parlés sobre aquesta experiència televisiva tan intensa, però les xarxes socials han tret fum en veure que només li havien concedit deu minuts d’entrevista.
Els fans s’han indignat precisament per això, ja que la cantant pràcticament no ha tingut temps de dir res si tenim en compte que s’havia de presentar i que també havia de cantar. Sí que ha pogut respondre les preguntes clàssiques del programa de David Broncano, que s’ha interessat sobre l’engreixament que ha tingut el seu compte bancari ara que li han pagat els 100.000 € de premi. La primera sorpresa? Que encara no els ha rebut, ja que no han fet l’ingrés encara.
Què ha respost la Cristina d’OT a les preguntes clàssiques de La Revuelta?
L’artista sevillana és “una estrella incipient”, si fem cas a la descripció que ha fet el presentador sobre ella. El presentador ha tingut dubtes sobre si havia de fer-li les preguntes sobre els diners i les relacions sexuals, ja que la noia acabava de sortir d’estar tres mesos tancada a l’acadèmia: “Mai no havia passat“. Ara bé, va ser ella la que va acabar insistint a fer-ho: “Són fàcils de respondre“.
Dels diners, va reconèixer que en algun moment guanyarà els 100.000 €… bé, o no: “La meitat per a nosaltres, moltes gràcies”, li deia David Broncano tot fent referència a tots els diners que es queda Hisenda d’aquest premi. Tampoc no hi ha hagut massa sorpresa pel que fa a les relacions sexuals que ha mantingut aquest últim mes: “Podem dir que zero“, ha reconegut, ja que és una de les qui menys trames amoroses ha tingut a dins del reality.
Els seus seguidors l’han pogut sentir cantant Punto de partida, un moment maco que torna a demostrar que la seva victòria en el concurs musical era esperada perquè clarament és la que millor veu tenia i també l’artista més completa des que va començar el seu pas pel programa d’Amazon Prime Video que presenta la Chenoa.
Punto de partida— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 7, 2026
🎤 Cristina Lora#LaRevuelta pic.twitter.com/ZNoIYI81n2
Amb tot, una entrevista molt curta que no ha acabat d’agradar perquè creuen que podria haver-hi tret bastant més suc. Per què no han aprofitat per tafanejar sobre els secrets que passaven a dins de l’acadèmia, per exemple? El temps dirà si tornen a convidar-la com l’estrella central del programa d’entrevistes més endavant o si ja es queden contents amb aquesta petita intervenció de l’artista que ha sortit d’Operación Triunfo amb un contracte musical sota el braç.