‘Operación Triunfo’ tria la seva guanyadora en una gala sense sorpreses

Operación Triunfo ja té guanyadora. Tres mesos després, tretze gales i setze aspirants que setmana a setmana havien d’acomiadar-se de l’Acadèmia més famosa de la televisió per poder descobrir qui seria el vencedor de l’edició. La gala final ha estat una gala sense sorpreses, bona part dels fans tenien molt clar qui seria la guanyadora després del concurs que ha fet des del passat 15 de setembre. Això sí, les xarxes socials no han estat del tot d’acord amb el rànquing dels finalistes, en què només el top 3 podia interpretar una segona cançó per acabar d’esgarrapar els punts de l’audiència. Amb tot això, Cristina s’ha convertit en la guanyadora d’OT 2025 després d’un concurs molt complet en què ha demostrat ser una artista totterreny.
Aquestes han estat les actuacions de la nit
La mecànica de la final ha estat l’habitual. Els cinc finalistes havien triat una cançó ells mateixos per intentar defensar una proposta que els fes guanyar els punts del públic. El primer moment emotiu de la gala l’han viscut amb la grupal, interpretant el tema Marta, Sebas, Guille y los demás d’Amaral. Ara bé, probablement el moment més divertit de l’actuació ha estat un tros de la coreografia en què s’han posat a moure els braços amb el públic del plató.
El primer finalista que ha passat per l’escenari ha estat Guille amb Haz lo que quieras conmigo de Walls. Una proposta correcta, tot i que se l’han notat força nerviós en comparació a les seves anteriors gales. Tampoc tenia una gran dificultat perquè la posada en escena no exigia una coreografia avançada, però, tot i això, ha aconseguit una quarta posició molt correcta.
La segona actuació de la nit ha estat Claudia Arenas amb el tema Vivir así es morir de amor. La jove valenciana s’ha convertit en una de les sorpreses de l’edició tenint en compte que va ser la primera nominada amb Iván Rojo. Ben bé va estar a punt d’anar-se’n a casa la primera setmana, però la seva evolució i bona feina han permès que formi part de la gran final.
Ara bé, l’exigència vocal del concurs ha passat factura i la seva veu ha anat perdent una mica de potència, tot i que els fans destaquen que és una de les més magnètiques i especials de l’edició. Tot i això, Claudia s’ha quedat amb la cinquena posició, malgrat que ella ha confessat durant la final que la seva intenció era aprendre i passar-ho bé.
La voz más bonita y la persona con más carisma de la edición. Tiene que estar súper orgullosa. Bravo, Claudia!! 💕 #otgalafinal— CandelaQS (@CandelaQs) December 15, 2025
Mi ganadora quedó 5ª— Miguel Ángel (@madp80) December 15, 2025
Increíble la voz de Claudia Arenas <3<3<3
#OTGalaFinal
Claudia la voz más especial de esta edición— Fran 🎸 (@fran_alisters) December 15, 2025
Guille el con más evolución
Perfectos finalistas, estoy segura de que harán lo que quieran fuera
#OTGalaFinal
La tercera actuació ha estat la d’Olivia. La jove madrilenya que ha estudiat teatre musical ha triat un dels temes més icònics de Celine Dion, It’s All Coming Back to me Now. La seva actuació de la gala 0 va ser força desastrosa, però a cop de molta feina i actitud, la noia ha demostrat una maduresa vocal fins ara desconeguda, posant damunt l’escenari la feina que ha après els darrers tres mesos i els resultats de les classes de tècnica vocal.
En el seu cas, ha estat una de les tres finalistes que ha pogut interpretar la seva cançó de la gala 0. La seva elecció havia estat el tema Break Free d’Ariana Grande, que més enllà de la coreografia, està plena de girs i notes molt agudes i sostingudes que són difícils de copiar. En tot cas, cal dir que ho ha defensat molt bé i la proposta no tenia res a veure amb el que havíem vist en la primera gala d’OT.
Tornat a la primera roda d’actuacions, Tinho ha triat una cançó que ja havia fet servir durant els càstings d’OT: Lose Control de Teddy Swims. Un tema perfecte per demostrar la seva qualitat vocal, els recursos que ha adquirit dins l’acadèmia i una sensibilitat artística que han permès que aconsegueixi una de les preuades places per fer una segona actuació.
En el seu cas, el jove gallec va triar la cançó Hold the line per a la gala 0 del reality, i aquest cop ha tornat a posar el públic dempeus amb una actuació rockera, divertida i molt xula.
Cristina, una proposta molt atrevida per a la final
Cristina prometia una nit completa i, pel resultat final, sense sorpreses. Ara bé, cal valorar que ha triat la proposta més complicada per a la final. En lloc de quedar-se amb una cançó senzilla, que hagi cantat mil cops i que sigui en castellà o en anglès, l’andalusa ha triat un tema en italià d’Angelina Mango, representant d’Itàlia a Eurovisió l’any 2024. Durant tota la setmana l’hem vist assajar La noia, un tema que sembla un rap en italià i que ha defensat molt bé.
Com a una de les tres finalistes, Cristina ha pogut interpretar també la seva cançó de la gala 0: My baby just cares. Ja ho va fer durant la primera gala del programa i ho ha tornat a fer aquesta nit de dilluns, amb una presència escènica innegable i una veu que l’han coronat com a guanyadora d’Operación Triunfo 2025. I com han estat els vots? Tinho ha quedat en tercera posició amb el 23,6% dels vots, Olivia ha aconseguit el 30,1% i com molts fans ja tenien clar, la victòria ha estat per a Cristina amb el 46,3% dels vots dels fans a través de l’aplicació oficial d’OT, que s’endú també 100.000 euros.
Què diuen els fans a les xarxes?
Bona part del fandom d’Operación Triunfo es mou a través de les xarxes socials, que durant tota l’edició s’han omplert de missatges, comentaris, opinions i crítiques analitzant cada moviment. Com era d’esperar, les reaccions després de la final no s’han fet esperar. Bona part d’ells han aplaudit la victòria de Cristina, malgrat que ha estat poca sorpresa perquè es podia esperar que fos ella la guanyadora pel bon concurs que ha fet.
de ser una chiquita que asistía a las firmas de discos de OT a ser la ganadora de OT, nadie se lo merece más que ella ❤️🩹#OTGalaFinal pic.twitter.com/DcAHlXRcEv— lau | CRISTINA GANADORA (@biyincry) December 15, 2025
Qué loco es pensar que Cristina es la única concursante de OT en haber sido TODO: fan, aspirante, concursante, nominada, favorita y ganadora— Cami (@kmiagron) December 15, 2025
Ella se merecía vivir el sueño completo pic.twitter.com/fwZhrGzxKU #OTGalaFinal pic.twitter.com/vRfjGEGiJB
Un dels moments curiosos de la nit és que alguns usuaris a X (abans Twitter) han captat un moment en què Chenoa estava a punt d’anunciar qui era la guanyadora i Olivia, que és més alta que la presentadora, sembla que hauria vist el resultat als papers que porta Chenoa a la mà.
la gracia que me hace que olivia que mide dos metros y chenoa con el papel por la altura de la cadera y lo haya leído desde el primero momento #OTGalaFinal pic.twitter.com/6kjqaII6LZ— g.🔪🇮🇳 (@lanatinat3) December 15, 2025
També hi ha hagut crítiques per a la producció del programa, tenint en compte els problemes tècnics i de so que s’han viscut durant l’edició. A més a més, alguns usuaris han destacat que la final l’han omplert de vídeos per fer córrer el temps i el moment de rebre el premi ha estat més aviat curt.
Mil vídeos para hacer tiempo y a la ganadora le han dejado 2 minutos para darle el premio, las flores, el cheque, levantarla por los aires y que dijese una frase. Con Chenoa cerrando la gala en primer plano.— 𝘵𝘩𝘦𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘬𝘢! (@Buikisima) December 15, 2025
La producción ha sido lo peor de este año con diferencia.#OTGalaFinal pic.twitter.com/BvolEYgrPN
Sigui com sigui, ara comença una nova etapa musical per a tots ells, addicionalment de la gira oficial que faran per 13 ciutats d’Espanya.