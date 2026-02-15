Ainhoa Cantalapiedra va ser escollida com la guanyadora de la segona edició d’Operación Triunfo, un triomf que li ha permès poder viure de la música. Al llarg d’aquests anys, ha tret diversos àlbums i també l’any passat va delectar els seus fans amb cançons noves que els han agradat molt. No tot ha estat de color rosa per a ella, per això, i ha carregat contra el concurs musical diverses vegades en els últims temps. Considera que és un negoci i ha assegurat públicament que no va arribar a guanyar els diners que li va prometre quan va endur-se el premi. Ara torna a parlar-se d’ella perquè ha experimentat un canvi de vida radical que ha sorprès a molts.
La cantant ha hagut de buscar-se la vida fora d’aquesta professió per poder arribar a final de mes, ja que amb els drets de les seves cançons no pot subsistir. En l’última entrevista que ha concedit, ha explicat que va traslladar-se a Mèxic el 2016 i que ha estat guanyant diners com a compositora de temes per a telenovel·les. Ara, però, ha confessat a RNE que ha deixat aquest món enrere.
I a què es dedica? Des de fa més o menys un any, Ainhoa Cantalapiedra es dedica a l’administració pública: “He fet aquest canvi perquè m’ha sortit d’allà, em venia de gust treballar la meva part de l’ego i ha estat dur… Ha estat molt dur, nois“. Està treballant d’auxiliar administratiu, actualment, al centre sanitari de Chamberí que està especialitzat en el diagnòstic i tractament de les infeccions de transmissió sexual.
De què treballa ara mateix Ainhoa Cantalapiedra?
La cantant es troba a l’àrea d’atenció al client, així que treballa de cara al públic atenent la gent: “Atenc el meu públic LGTBI+ totalment en cos i ànima”. Molts dels usuaris la reconeixen, és clar: “Quan arribo, hi havia molta gent que em preguntava si realment era jo i volien saber què feia allà. Jo els deixo clar que estic al seu servei, però sí… ha estat un aplaudiment cap a mi mateixa que me l’he guanyat“.
Un canvi de vida radical que farà gràcia als seus seguidors, que poden arribar a demanar-li que els canti una cançó quan els atengui al centre de salut madrileny. D’aquesta manera, se suma a la llista de famosos que en algun punt de la seva vida han hagut de provar sor en altres camps per poder fer diners d’una manera més estable que aquesta professió en què mai no saben quant guanyaran a final de mes.