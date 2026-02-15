Ainhoa Cantalapiedra fue elegida como la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo, un triunfo que le ha permitido poder vivir de la música. A lo largo de estos años, ha lanzado varios álbumes y también el año pasado deleitó a sus fans con canciones nuevas que les han gustado mucho. No todo ha sido de color rosa para ella, por eso, y ha cargado contra el concurso musical varias veces en los últimos tiempos. Considera que es un negocio y ha asegurado públicamente que no llegó a ganar el dinero que le prometieron cuando se llevó el premio. Ahora se vuelve a hablar de ella porque ha experimentado un cambio de vida radical que ha sorprendido a muchos.

La cantante ha tenido que buscarse la vida fuera de esta profesión para poder llegar a fin de mes, ya que con los derechos de sus canciones no puede subsistir. En la última entrevista que ha concedido, ha explicado que se trasladó a México en 2016 y que ha estado ganando dinero como compositora de temas para telenovelas. Ahora, sin embargo, ha confesado a RNE que ha dejado ese mundo atrás.

¿Y a qué se dedica? Desde hace más o menos un año, Ainhoa Cantalapiedra se dedica a la administración pública: «He hecho este cambio porque me ha salido de dentro, me apetecía trabajar mi parte del ego y ha sido duro… Ha sido muy duro, chicos«. Está trabajando de auxiliar administrativo, actualmente, en el centro sanitario de Chamberí que está especializado en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

Ainhoa Cantalapiedra ha comenzado a trabajar de cara al público | Instagram

La exconcursante de OT reconoce que ha cambiado radicalmente de trabajo | Instagram

¿En qué trabaja ahora mismo Ainhoa Cantalapiedra?

La cantante se encuentra en el área de atención al cliente, así que trabaja de cara al público atendiendo a la gente: «Atiendo a mi público LGTBI+ totalmente en cuerpo y alma». Muchos de los usuarios la reconocen, claro: «Cuando llego, había mucha gente que me preguntaba si realmente era yo y querían saber qué hacía allí. Yo les dejo claro que estoy a su servicio, pero sí… ha sido un aplauso hacia mí misma que me he ganado«.

Un cambio de vida radical que hará gracia a sus seguidores, que pueden llegar a pedirle que les cante una canción cuando los atienda en el centro de salud madrileño. De esta manera, se suma a la lista de famosos que en algún punto de su vida han tenido que probar suerte en otros campos para poder hacer dinero de una manera más estable que en esta profesión en la que nunca saben cuánto ganarán a fin de mes.