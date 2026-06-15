Corinna Larsen ha sido la amante más famosa de Juan Carlos de Borbón y también quien más se ha arrepentido de haber caído en sus encantos. Al monarca no le ha gustado que lo haya demandado por acoso o que haya hablado abiertamente de esta aventura extramatrimonial, una actitud que los ha llevado a pelearse en los juzgados -sin ninguna consecuencia para el Borbón, claro-. Quién diría que estuvieron a punto de casarse, teniendo en cuenta cómo de mal han acabado las cosas entre ellos. Ahora, la última noticia que los relaciona tiene que ver con esta pesadilla de la que quiere huir la alemana. Y es que el diario La Razón ha podido saber que Corinna ha puesto a la venta las joyas más especiales que le regaló el antiguo monarca español.

Parece que no quería que nadie se enterara de que era ella quien estaba detrás de esta venta, pero no ha podido evitar que se filtraran a la prensa sus intenciones. ¿O es que no ha querido? Porque, evidentemente, estas joyas aumentan considerablemente de valor teniendo en cuenta su procedencia… Sea como sea, lo que se ha sabido es que Corinna ha querido deshacerse de algunos de los regalos que recibió durante su aventura con el rey emérito. Lo hacía bajo el seudónimo «una distinguida lady europea«, pero ni así ha podido disimular de qué joyas se trataban.

Corinna quiere olvidar la relación con Juan Carlos | Telecinco

¿Qué joyas ha puesto a la venta Corinna?

El experto que se oculta detrás del perfil Spanish Royal Jewels ha confirmado que una de las joyas que quiere vender es la pulsera de diamantes de Aldao, la famosa joyería madrileña. Con esta pieza posó Corinna en una entrevista, en la que sacó a la luz secretos de su relación con Juan Carlos. Según explicó el presidente del Instituto Gemmológico de España, esta pulsera podría costar entre un millón y medio y dos millones de dólares porque está montada en platino con 10 diamantes de talla esmeralda. Cuesta entender que se haya vendido por solo 170.000 €, entonces.

Y de esta pieza espectacular, a otra que el experto ha relacionado enseguida con Corinna. Hablamos del anillo que habría comprado Juan Carlos para pedirle matrimonio, un diamante de ocho quilates que se habría valorado, en su momento, por más de un millón de euros. Ahora, sin embargo, ella habría conseguido 280.000 € a cambio.

Esta es la pulsera que ahora ha puesto a la venta Corinna

Corinna Larsen fue la amante oficial de Juan Carlos de Borbón durante muchos años, pero no fue la primera mujer que ocupó su corazón mientras humillaba públicamente a Sofía de Grecia. Ahora, la alemana quiere olvidar esta parte de su pasado y aprovechar los regalos que le hizo para venderlos y ganar dinero. Seguro que el monarca nunca se habría imaginado que le saldría tan mal la jugada con la princesa, quien ha demostrado que no quiere saber absolutamente nada de él.