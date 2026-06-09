Sofía de Grecia no quería perderse la oportunidad de conocer al papa León XIV en su visita a Madrid. La reina emérita habría movido cielo y tierra para conseguir un encuentro privado con la máxima autoridad eclesiástica, un deseo que finalmente ha logrado. El perfil de la Casa Real ha publicado un montón de fotos y videos de esta reunión, pero curiosamente -o quizás no tan curiosamente- ha obviado la parte en la que Cristina y Elena también se han sumado a este encuentro privado.

Ha sido Vatican Media y la Agencia EFE las que han hecho públicas estas sorprendentes imágenes, en las que vemos que dos de los hijos Urdangarin y Victoria Federica han acompañado a las madres. En este video, que ha corrido como la pólvora en las redes sociales, se escucha a la reina emérita explicando al papa que faltaban parte de los nietos que no habían podido venir. Ni palabra de la ausencia de Felipe, su hijo, que ha evitado ver a las hermanas y ha visto al papa por separado.

Así ha sido la audiencia privada de la Reina Sofía en la Nunciatura Apostólica junto a León XIV. La infanta Cristina ha destacado el discurso del Pontífice en el Congreso, con el apoyo de Victoria Federica: «Se necesitaba». La Reina ha destacado la ausencia de Juan e Irene… https://t.co/E4UrtYG2D5 pic.twitter.com/KxYIfpjcFc — Jose Moreno (@Josemn1_) June 8, 2026

Sofía, Elena y Cristina se han reunido con el papa León XIV | EFE

¿Qué hay detrás de la elección estilística de Sofía de Grecia?

Sofía de Grecia ha utilizado el privilegio de las reinas católicas, las únicas que pueden vestir de blanco en presencia del papa según el protocolo. Una experta en imagen, llamada María José Gómez y Verdú, ha hablado con la revista SEMANA para analizar qué hay detrás de este encuentro: «Su elección estilística tiene una lectura mucho más profunda que la puramente estética». «El blanco sigue siendo uno de los colores con más carga institucional y ceremonial«, destaca.

Cree que ha escogido el blanco para demostrar que sigue siendo «una extensión natural» de su «papel histórico» dentro de la Corona. No quiere que se olviden de que sigue ahí, pues, no como su marido que desapareció en el lujo de los palacios de Abu Dabi y las regatas de Galicia.

Sofía de Grecia ha tenido una audiencia con el papa León XIV | Europa Press

Felipe, Letizia y las niñas han hecho sus encuentros por separado. Parece que la mala relación con las hermanas sigue bien vigente, de la misma manera que tampoco ha coincidido con la madre en esta reunión privada con el papa León XIV. La visita del pontífice ha revolucionado Madrid y hoy mismo llega a Barcelona, una capital catalana que ya está preparada para recibirlo con honores y un boom que no deja de sorprender.