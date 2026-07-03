Sofía de Grecia interpreta el papel de abuela cercana y preocupada desde hace tiempo, seguramente desde que Juan Carlos de Borbón decidiera que él pasaría de todo y haría su vida lejos de los nietos y de todos. La reina emérita española siempre se ha mostrado cautivada por los ocho nietos, a quienes dice que ama con locura. Teniendo en cuenta que no tiene mucha relación con Leonor y Sofía, que van más por libre, se centra en cuidar a los hijos de Elena y Cristina. Muy presente en sus vidas, ahora la revista ¡Hola! se ha preguntado cómo es su relación con las parejas de todos ellos. Ahora que los nietos se han hecho mayores, han comenzado unas relaciones sentimentales formales que hace que se tenga que ampliar la mesa cuando organizan las comidas y cenas familiares.

Pues bien, fuentes cercanas a ella con las que han podido hablar confirman que está encantadísima con las novias de sus nietos: “Sofía siempre encuentra la manera de verlos y de hacer planes con ellos, en los cuales incluye con total naturalidad a las parejas de Juan, Miguel y Pablo Urdangarin porque está encantada con ellas”. Confirman que cree que son “buenas chicas”, que le gusta ver que los hace “felices” y parece que les ha cogido “mucho cariño”: “Su papel de abuela se extiende ahora a Johanna Zott, Olympia Beracasa y Sophia Khan”.

Las tres chicas han encajado perfectamente bien en la familia real, al parecer, teniendo en cuenta que también se asegura que Cristina las califica en privado como tres chicas “fantásticas”: “Todos ellos han escogido muy bien y las chicas son un regalo”, afirman.

Com és la relació de la família reial amb les parelles dels nets? | Europa Press

Sofía de Grecia, en la mesa y en el sofá con las parejas de sus nietos

La novia con quien más relación tiene Sofía de Grecia es Olympia, la pareja de Miguel Urdangarin. El nieto ha vivido en la Zarzuela con ella el último año y eso ha hecho que invitara a Olympia varias veces. Resulta curioso lo que cuentan en la revista, que han desayunado juntas un montón de veces y no solo eso, sino que también habrían visto alguna película juntas. Imaginarnos a la parejita viendo una película en el sofá con la reina, en el contexto de la pomposidad del palacio, no deja de sorprender. Esta unión ahora no será tan exagerada porque los chicos se han independizado juntos, pero desde fuentes cercanas insisten en que continúan visitando a la abuela con mucha frecuencia.

También han acogido con los brazos abiertos a Johanna, la novia de Pablo Urdangarin desde hace tres años. Siempre es una más en las reuniones familiares, dicen, de la misma manera que ahora se ha unido la pareja de Juan con quien comenzó una relación el año pasado: “Cristina conoció a Sophia el otoño pasado y ya la han presentado a Sofía y Juan Carlos porque la invitaron a Abu Dhabi para celebrar su cumpleaños”.

Parece que es una superabuela para todos ellos, una reina emérita cercana a quien vienen muy bien en su revista de cabecera.