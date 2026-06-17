Cristina de Borbó ha estado preparando su marcha de Ginebra en los últimos meses, ciudad que ha abandonado para instalarse definitivamente en Barcelona. La noticia de la compra que ha hecho de un piso en el mismo edificio de Pedralbes donde vivió con Iñaki Urdangarin ya hacía intuir que quería convertir aquella propiedad en su residencia habitual. Hasta ahora, ha estado viviendo su hijo Pablo porque es el único de los cuatro que reside en la capital catalana. Pues bien, parece que la idea es que ambos compartan el inmueble. Sin embargo, no serán como los típicos compañeros de piso en un estudio de 50 metros cuadrados… ya que, teniendo en cuenta que el piso es inmenso, tienen espacio más que suficiente para ni siquiera cruzarse por el pasillo.

Cristina, tal como ha adelantado la revista ¡Hola! en exclusiva, ha tomado la decisión de dejar el trabajo que ha tenido en Ginebra desde que se trasladó allí en un muy mal momento de la familia. Todos estos años, ha sido una de las responsables de la Fundación Aga Khan con la que se ha movido por todo el mundo en viajes de cooperación. Ahora, deja esta tarea atrás pero no con el objetivo de jubilarse.

A sus 61 años, la infanta española se centrará exclusivamente en su puesto de trabajo en la Fundación La Caixa. Ya ha pasado tiempo desde que la ascendieron a directora del Área Internacional, donde continuará ahora con una dedicación plena que se supone que implicará más días en unas oficinas que hasta ahora ha pisado poco. Entre las tareas que debe realizar también está la realización de viajes solidarios, como el que hizo el mes pasado a Mozambique para participar en el seminario Sostenibilidad e innovación comunitaria: acciones filantrópicas para soluciones de desarrollo local.

Què farà ara Cristina de Borbó? De què treballarà a Barcelona? | Europa Press

¿Qué hará ahora Cristina de Borbó?

Se ganará la vida, explican desde la revista, como coordinadora de proyectos de lucha contra la pobreza y de mejora de la salud global y de educación infantil en países en vías de desarrollo. Después de 13 años en Suiza, ahora deberá adaptarse nuevamente a la vida en Barcelona. Aquí tendrá la compañía de uno de sus hijos y sus amigos catalanes, pero también de su exmarido. Y es que hay que recordar que Iñaki Urdangarin ha instalado en la capital catalana la sede de su nueva empresa de coaching.

Las cosas entre ellos no han terminado muy bien, así que es probable que hagan lo imposible por evitar encontrarse. Los fotógrafos, sin embargo, lo tendrán mucho más fácil para perseguirlos e intentar encontrar puntos de unión en un matrimonio que comparte aficiones y restaurantes preferidos. De hecho, ahora es habitual que las revistas del corazón publiquen fotos y detalles de los viajes a Barcelona que hace constantemente la actual pareja del exduque de Palma. Ya ha habido alguna reunión inesperada -y poco deseada- de los tres en partidos de balonmano de Pablo, una situación que ahora será mucho más fácil que acabe repitiéndose.