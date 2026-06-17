Cristina de Borbó ha estat preparant la marxa de Ginebra els últims mesos, una ciutat que ha abandonat per instal·lar-se definitivament a Barcelona. La notícia de la compra que ha fet d’un pis al mateix edifici de Pedralbes on va viure amb Iñaki Urdangarin ja feia intuir que volia convertir aquella propietat en la seva residència habitual. Fins ara, hi ha estat vivint el seu fill Pablo perquè és l’únic dels quatre que resideix a la capital catalana. Doncs bé, sembla que la idea és que ambdós comparteixin l’immoble. Ara bé, no seran com els típics companys de pis en un estudi de 50 metres quadrats… ja que, tenint en compte que el pis és immens, tenen espai més que de sobres per ni tan sols creuar-se pel passadís.
Cristina, tal com ha avançat la revista ¡Hola! en exclusiva, ha pres la decisió de deixar la feina que ha tingut a Ginebra des que s’hi traslladés en un molt mal moment de la família. Tots aquests anys, ha estat una de les responsables de la Fundació Aga Khan amb la que s’ha mogut per tot el món en viatges de cooperació. Ara, deixa aquesta tasca enrere però no amb l’objectiu de jubilar-se.
Als seus 61 anys, la infanta espanyola se centrarà exclusivament en el seu lloc de feina a la Fundació La Caixa. Ja ha passat temps des que l’ascendissin a directora de l’Àrea Internacional, on continuarà ara amb una dedicació plena que se suposa que implicarà més dies a unes oficines que fins ara ha trepitjat poc. Entre les tasques que ha de realitzar també hi ha la realització de viatges solidaris, com el que va fer el mes passat a Moçambic per participar en el seminari Sostenibilitat i innovació comunitària: accions filantròpiques per a solucions de desenvolupament local.
Què farà ara Cristina de Borbó?
Es guanyarà la vida, expliquen des de la revista, com a coordinadora de projectes de lluita contra la pobresa i de millora de la salut global i d’educació infantil en països en vies de desenvolupament. Després de 13 anys a Suïssa, ara haurà d’adaptar-se una altra vegada a la vida a Barcelona. Aquí tindrà la companyia d’un dels seus fills i els seus amics catalans, però també del seu exmarit. I és que cal recordar que Iñaki Urdangarin ha instal·lat a la capital catalana la seu de la seva nova empresa de coaching.
Les coses entre ells no han acabat massa bé, així que és probable que facin l’impossible per evitar trobar-se. Els fotògrafs, però, ho tindran molt més fàcil per perseguir-los i intentar trobar punts d’unió en un matrimoni que comparteix aficions i restaurants preferits. De fet, ara és habitual que les revistes del cor publiquin fotos i detalls dels viatges a Barcelona que fa constantment l’actual parella de l’exduc de Palma. Ja hi ha hagut alguna reunió inesperada -i poc desitjada- de tots tres a partits d’handbol del Pablo, una situació que ara serà molt més fàcil que acabi repetint-se.