Cristina de Borbó s’ha instal·lat a Barcelona ara que s’ha comprat un pis al mateix edifici de Pedralbes on va viure, un munt d’anys, amb Iñaki Urdangarin. Diuen que li ha costat prendre la decisió d’abandonar Ginebra definitivament després de refugiar-s’hi tant de temps, però l’ha ajudat veure que té els fills repartits pel món i res no la reté allà… a més a més que, és clar, no deu saber què fer amb tants diners. Que hagi fet aquest moviment canviarà tota la seva vida, però no només la seva perquè fonts properes als Borbons asseguren que també podria tenir un efecte directe en el futur més immediat del seu pare. I què té a veure amb Joan Carles de Borbó?
El rei emèrit espanyol continua residint a Abu Dhabi, en teoria, encara que s’ha dit que s’ha acabat filtrant a la premsa que els últims mesos els ha passat a Portugal. De casa d’uns amics pilotes a la casa d’uns altres, pel que diuen a Monarquía Confidencial. Els seus plans de futur haurien canviat ara que té els tres fills vivint a Espanya, pel que sembla: “No ha deixat de valorar alternatives que estiguin més a prop d’ells”. Continuen dient que es troba “còmode” als Emirats Àrabs, però no li agrada estar lluny de l’entorn familiar.
On viurà Joan Carles de Borbó? El canvi de país definitiu que es planteja
De fet, aquesta proximitat al seu país i a les seves filles seria la que ha motivat que Joan Carles vulgui quedar-se a Portugal tot l’estiu. El retorn de Cristina a Barcelona com a base d’operacions l’hauria fet replantejar-se que la seva estada a Portugal no sigui temporal, sinó definitiva. D’aquesta manera, estaria molt més a prop de Galícia i les moltes regates a les que va, i també podria visitar les filles amb un cop d’avió ràpid i no de tantes hores com des d’Abu Dhabi.
“La consolidació de Cristina a Barcelona ha estat interpretada com un factor que podria facilitar un apropament geogràfic eventual de l’emèrit a Espanya”, insisteixen. No hauria pres una decisió definitiva, ja que no el convenç deixar Froilán sol a Abu Dhabi ara que s’hi ha instal·lat bé: “Abans de plantejar-se un trasllat, l’emèrit vol assegurar-se que qualsevol canvi futur no alteri aquesta estabilitat del seu net gran”.
El temps dirà què acaba passant amb el futur de Joan Carles, encara que immediatament ja han confirmat que encadenarà una sortida a navegar rere una altra. Com si res no hagués passat, com si no es parlés amb el fill o com si no l’haguessin enviat lluny com a càstig per les comissions que s’hauria embutxacat. No fa cas a les indicacions i peticions de Felip, que ja s’hauria acostumat a què el pare faci el que li dona la gana sense importar el que li diu.