Joan Carles de Borbó no ha estat vivint a Abu Dhabi aquests últims mesos com se’ns ha volgut fer creure, sinó que ha estat residint a un país molt més proper a Espanya. Des que el fill l’enviés castigat als Emirats Àrabs el 2020, que se suposa que havia estat en la mansió de superluxe que li havien preparat. Doncs bé, ara Monarquía Confidencial ha pogut saber que almenys aquesta primavera l’ha passat ben lluny d’allà. El descobriment ha arribat una mica per casualitat, quan s’han adonat que el vol amb què arribava l’emèrit a Sanxenxo aquest matí venia de Portugal i no d’Abu Dhabi.
Des del mitjà especialitzat expliquen que, efectivament, l’antic monarca ha estat vivint a Cascais perquè volia estar “més a prop d’Espanya” i del seu cercle “més proper”. Ha estat La Vanguardia qui ha donat més detalls del periple que ha fet Joan Carles al llarg d’aquest 2026, en el qual hauria estat dormint a molts llocs diferents. Sí que va estar als Emirats fins al mes d’abril, quan va fer un primer viatge a Espanya que ha marcat un punt d’inflexió perquè no ha tornat a Abu Dhabi des de llavors.
On ha viscut Joan Carles de Borbó en els últims mesos?
Se’l va veure a Sevilla per gaudir de la Setmana Santa, un destí des d’on tornaria a agafar un avió per traslladar-se a un Cascais que ha establert com a base des de llavors. Sí que va viatjar a Sanxenxo a finals d’abril per assistir a unes regates, el mateix que va fer a mitjans de maig. Entremig, només s’ha filtrat que va fer una aturada exprés a Vitòria per sotmetre’s a una revisió anual amb el seu doctor de confiança.
La resta del temps, l’ha passat a Portugal a casa d’un dels seus antics amics portuguesos. El coneixeria de tota la vida, ja que aquesta amistat expliquen que es remunta als anys d’exili de la família reial a Estoril. Per evitar-se les altes temperatures dels Emirats Àrabs durant l’estiu, sembla que la seva idea seria allargar la seva estada al país lusità. Sempre amb les dates de les competicions nàutiques marcades a l’agenda, és clar, tal com demostra que avui mateix hagi aterrat a Vigo per poder gaudir del bon marisc i els seus amics gallecs i mariners més pilotes.
De país en país, de viatge en viatge i continua com si res hagués passat. El seu fill Felip no deu estar gaire content amb aquesta bona vida del pare, que no ha tingut la condemna que s’esperava després de tot el que ha fet i el mal que ha fet a la imatge pública de la monarquia. Mentrestant, els restauradors de Sanxenxo es freguen les mans perquè saben que Joan Carles de Borbó tindrà problemes de mobilitat, però no per omplir la panxa amb les delícies caríssimes que li tinguin preparades.