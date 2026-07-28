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Retrobament sorpresa de Joan Carles i Sofia a Mallorca vuit anys després
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
28/07/2026 11:22

Joan Carles de Borbó ha donat la sorpresa i ha aparegut a Mallorca quan ningú no l’esperava. Han hagut de passar gairebé vuit anys des de l’última vegada que va trepitjar l’illa Balear, d’on el van expulsar quan van sortir a la llum tots els escàndols que havia protagonitzat. També influeix que sigui el racó especial de la seva dona, de Sofia de Grècia, que no vol ni veure’l per allà. Tothom donaria per fet que no li ha fet cap mena de gràcia veure’l per allà, però tot el contrari… almenys si fem cas a la informació que ha compartit la Casa Reial. I és que, després de molt de temps sense veure’s, han organitzat una trobada entre marit i muller.

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El viatge de l’emèrit no tenia com a objectiu posar-se al dia amb la seva dona, per això, sinó que ho ha fet per sorprendre el seu amic Miguel Arias. L’empresari i propietari d’un dels restaurants preferits de la família reial a Port Portals ha fet 80 anys i, en aquesta celebració, ha comptat amb la presència sorpresa de Joan Carles. La seva estada a l’illa ha estat molt breu i marcada per la màxima discreció, tal com han pogut confirmar a Vanitatis. S’ha filtrat a la premsa que va dinar al restaurant Flanigan amb el seu amic i que va participar en un sopar privat amb un reduït grup de convidats.

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Joan Carles de Borbó ha viatjat fins a Mallorca per sorpresa | Europa Press

Joan Carles de Borbó evita retrobar-se amb el fill durant la visita a Mallorca

Casualitat o no, Joan Carles ha estat a Mallorca justament uns dies en què el fill no hi era… per evitar una trobada incòmoda? No obstant això, tampoc en aquesta ocasió ha pogut allotjar-se al palau de Marivent com va fer durant tants i tants anys. Se sap que l’emèrit va passar la nit a la casa que el seu amic Manuel Piñera Gil-Delgado té a Cala d’Or, una exclusiva zona residencial del municipi de Santanyí. Sí que va trepitjar la residència dels Borbons, però només per veure Sofia i les seves filles Elena i Cristina en una trobada familiar inèdita.

Ara, gairebé vuit anys després, l’emèrit ha recuperat per unes hores un dels escenaris més emblemàtics de la seva vida familiar, tot i que ho ha fet lluny dels actes oficials i mantenint un perfil baix. El motiu no era institucional, sinó personal: retrobar-se amb alguns dels seus amics més fidels i celebrar una data molt especial. Si això es recuperarà més endavant, és un misteri.

Joan Carles de Borbó Reina Sofia

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