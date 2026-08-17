Als catalans ens agrada el pa amb tomàquet -sense és pot esdevenir un sacrilegi-, dividir-se, anar pels puestos, buscar bolets i, especialment, parlar de la nostra llengua. De fet, tenim un verb prou nostrat que identifica el parlar amb la raó, enraonar. Aquest interès extraordinari per la llengua, que serveix fins i tot, per identificar territoris i orígens, és material acadèmic de primer nivell, però també d’una altíssima mobilització cívica, que sovint es troba a faltar a les administracions i institucions polítiques.
L’exemple és el Festival de les Variants Dialectals, Posa-hi tu l’accent, que enguany celebrarà una segona edició després de l’éxit de l’edició príncep del certamen que, fins i tot, ha obligat a posar en marxa una associació específica per poder donar-li una continuïtat després que Òmnium, l’IEC o Plataforma per la Llengua li hagin deixat el protagonisme de protegir, defensar, promocionar i tenir cura del català en tot el seu univers dialectal. Aquest dilluns, en el marc de la 58na edició de l’Universitat Catalana d’Estiu, l’UCE, s’ha presentat el nou conclave que se celebrarà a Tortosa entre el 23 i el 25 d’octubre. El projecte ha reeixit gràcies a l’impuls del tàndem encapçalat pel periodista Òscar Palau i el professor de dialectologia de la URV, Pere Navarro, que hi garantia així el rigor científic.
El tortosí, la ròtula
Si la primera edició es va celebrar a l’Espluga de Francolí, enguany el certamen se celebrarà a la capital del Baix Ebre. La tria geogràfica no és gratuïta, ans al contrari. El tortosí és la variant dialectal amfritiona perquè és, en paraules de Navarro, la “ròtula, el català central, que assegura la unitat de la llengua” amb el benentès que abasta des de la Ribera d’Ebre al Maestrat i del Matarranya al Baix Ebre, Terra Alta i Montsià.
El festival comptarà amb la presentació de l’actuallització del mapa de variants dialectals presentat fa dos anys, una de les estrelles de la trobada. La conferència inaugural serà a càrrec del lingüista i dialectòleg Joan Veny, catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la UB, -que també serà homenatjat, i Àngels Massip, professora de filologia catalana a la UB. El Festival serà inaugurat pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El festival tindrà quatre blocs: pedagògic, filològic, acadèmic, comunicació, llengua i ficció i difusió i experiències.