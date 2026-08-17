A los catalanes nos gusta el pan con tomate -sin puede convertirse en un sacrilegio-, dividirse, ir por los puestos, buscar setas y, especialmente, hablar de nuestra lengua. De hecho, tenemos un verbo muy nuestro que identifica el hablar con la razón, razonar. Este interés extraordinario por la lengua, que sirve incluso para identificar territorios y orígenes, es material académico de primer nivel, pero también de una altísima movilización cívica, que a menudo se echa en falta en las administraciones e instituciones políticas.

El ejemplo es el Festival de las Variedades Dialectales, Ponle tú el acento, que este año celebrará una segunda edición tras el éxito de la edición príncipe del certamen que, incluso, ha obligado a poner en marcha una asociación específica para poder darle continuidad después de que Òmnium, el IEC o Plataforma per la Llengua le hayan dejado el protagonismo de proteger, defender, promocionar y cuidar el catalán en todo su universo dialectal. Este lunes, en el marco de la 58.ª edición de la Universidad Catalana de Verano, la UCE, se ha presentado el nuevo cónclave que se celebrará en Tortosa entre el 23 y el 25 de octubre. El proyecto ha prosperado gracias al impulso del tándem encabezado por el periodista Òscar Palau y el profesor de dialectología de la URV, Pere Navarro, que garantiza así el rigor científico.

Una imagen del primer festival de variantes dialectales/PTA

El tortosino, la rótula

Si la primera edición se celebró en l’Espluga de Francolí, este año el certamen se celebrará en la capital del Baix Ebre. La elección geográfica no es gratuita, sino todo lo contrario. El tortosino es la variante dialectal anfitriona porque es, en palabras de Navarro, la «rótula, el catalán central, que asegura la unidad de la lengua» con el entendimiento de que abarca desde la Ribera d’Ebre al Maestrat y del Matarranya al Baix Ebre, Terra Alta y Montsià.

El festival contará con la presentación de la actualización del mapa de variantes dialectales presentado hace dos años, una de las estrellas del encuentro. La conferencia inaugural estará a cargo del lingüista y dialectólogo Joan Veny, catedrático emérito de Filología Catalana de la UB, -que también será homenajeado, y Àngels Massip, profesora de filología catalana en la UB. El Festival será inaugurado por el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El festival tendrá seis bloques: pedagógico, filológico, académico, comunicación, lengua y ficción y difusión y experiencias.