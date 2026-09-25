Irene Urdangarin ha protagonizado un vídeo muy inesperado que ha dejado a todos boquiabiertos. Los hijos de Iñaki y Cristina de Borbón, que siempre han querido pasar desapercibidos, acentuaron este perfil bajo aún más desde el encarcelamiento de su padre. Ahora, ella ha roto con el hermetismo en una entrevista improvisada que le ha hecho una de sus compañeras de universidad. La joven, la menor de los cuatro hermanos, está estudiando en un centro privado de Oxford. Y, desde allí, disfruta de la buena vida de rica y sin preocupaciones. ¿Qué ha dicho y cómo es que acabaron borrando el vídeo?

Desde MUSED 852 publican, cada semana, vídeos de los estudiantes de la universidad en los que tienen que comentar qué ropa llevan puesta y por qué han escogido ese outfit en concreto. Se trata de la manera que han encontrado de promocionar una iniciativa solidaria, un proyecto de alquiler y préstamo de ropa que impulsa una comunidad internacional que apuesta por la moda sostenible. Irene Urdangarin ha querido participar y ha ayudado con su testimonio. ¿La sorpresa? Que se ha mostrado muy simpática y con un inglés fluido más que perfecto, después de tantos años de escuela internacional -y carísima- en escuela internacional.

La primera pregunta que le han hecho, cómo planea la ropa que se pondrá. «Pues dependiendo del tiempo que hace y de cómo me siento cada mañana», dice. En el vídeo, se la ve vestida con unas mallas deportivas y una sudadera deportiva. ¿Por qué se ha vestido así? Le han preguntado si es que ha salido a hacer deporte y ella ha dicho que no ha sido así del todo: «Me he sentido como una atleta y productiva… pero bueno, lo que he hecho ha sido dar un paseo increíble».

Irene Urdangarin enseñando su outfit en un video que ha subido una compañera de su universidad privada (Oxford Brookes) y que ya ha desaparecido de Insta | 📽️ @ mused852 pic.twitter.com/kLAzZHJU2q — Alba Medina (@albammmedina) September 24, 2026

¿Qué dice Victoria Federica en el vídeo eliminado de Irene Urdangarin?

Irene Urdangarin ha aprovechado esta pequeña entrevista para compartir su filosofía: «Solo tienes que pensar en ti y luchar por lo que quieres. Honestamente, no pienses en qué ropa llevan los demás o qué están diciendo o qué están mirando. No lo pienses dos veces y entra en esa habitación», ha dicho criticando la búsqueda de aprobación ajena.

Defensora de la moda circular y la libertad de expresión -también en la ropa-, el vídeo ha gustado a su inseparable prima Victoria Federica. La hija de Elena de Borbón ha comentado un «such an iconic queen« -eres una reina icónica, una diva- que aplaude la manera de vestir y de ser de Urdangarin.

Eso sí, la siguiente sorpresa ha sido que el vídeo desapareciera del perfil de Instagram poco después. ¿Había recibido, la cuenta, una llamada pasivoagresiva que le pedía que lo retirara? La chica no quedaba mal, ni mucho menos, ya que demuestra que las escuelas privadas han servido para que hable un muy buen inglés. Se la ve más divertida y simpática que con la prensa, de hecho… Pero, claro, deben pensar que es una ventana a su intimidad y, oh, no puede ser que la gente los vea lejos de su vena más formal.

Irene Urdangarin, en un vídeo que ha llamado la atención | Twitter

La hija pequeña de Cristina de Borbón, simpática en un vídeo que se ha acabado borrando | Twitter

Afortunadamente para los más curiosos, son muchos los usuarios que habían grabado el vídeo antes de su eliminación y esto ha permitido que todos pudieran seguir viéndolo para husmear y comprobar si realmente tiene un inglés tan bueno como dicen.