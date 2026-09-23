Manel Fuentes está recibiendo por todos lados a raíz de las fuertes acusaciones que ha hecho contra él Jofre Llombart. No es poca cosa que quien fuera coordinador de El Matí de Catalunya Ràdio te acuse directamente de acosarlo en el trabajo, una denuncia que se suma a la que ya habían hecho otros contra el presentador de Tu cara me suena. Hace años que es vox populi, dentro de la profesión, pero todo cambia cuando esto se hace público. Y, prueba de ello, que la red se haya sacudido de verdad estos últimos días… De hecho, son cada vez más los testimonios que lamentan haber sufrido la misma situación con la estrella de Antena 3.
«En 2009-2010 sufrí un caso de acoso laboral por parte de Manel Fuentes«, clama Jofre Llombart en una entrevista muy valiente en Focus. En el tiempo que trabajaron juntos, el comportamiento de Manel Fuentes lo hizo sufrir: «Hoy me enfrento contigo, mañana no puedo vivir sin ti. Hoy te regaño, mañana te doy las gracias. Hoy te felicito, mañana te critico de manera descarada. Hoy no puedo vivir sin ti, mañana te amenazo que no volverás a encontrar trabajo en este sector si depende de mí». Un auténtico mareo al que Llombart le pone un nombre: «Esta montaña rusa no la sabes gestionar bien si no tienes herramientas. El maltrato es toda la montaña rusa, cuando sube y cuando baja«.
El ambiente laboral que habría generado Manel Fuentes era realmente desagradable con «amenazas«, «insultos«, «maltrato«, «mal humor» y «ghosting«. Y muchos se preguntarán cómo es que no lo ha denunciado hasta ahora, pero es que no es tan fácil: «Las víctimas no hablan cuando quieren, las víctimas hablamos cuando podemos». Y es que, en una situación así, tienes miedo «de represalias» o a la «incomprensión»: «Yo no denuncié porque no me vi con fuerzas«, confiesa el periodista.
A todo esto, hay que sumar que Manel Fuentes no es un comunicador cualquiera sino que goza de una trayectoria televisiva espectacular. No es fácil acusarlo de algo así, pero Jofre Llombart ha reunido valor de la misma manera que hizo en su momento Marta Romagosa, la presentadora de La nit dels ignorants, en una entrevista igualmente valiente en el ARA.
Críticas feroces hacia Manel Fuentes tras el testimonio de Jofre Llombart
La red se ha llenado de mensajes de apoyo hacia Jofre y él ha querido agradecerlo: «Muchas gracias a todos los que me han enviado mensajes llenos de cariño estos días. El acoso laboral es un mal demasiado extendido, que no avisa, que se detecta tarde, y que se cura lentamente. Por eso pienso que otro liderazgo y gestión de equipos es posible«, insiste.
Ha habido muchísima gente anónima que ha aplaudido la valentía del periodista. En Instagram mismo, por ejemplo, encontramos unos cuantos ejemplos: «¡Qué valiente, Jofre! Abrazo bien fuerte», «Conozco gente que ha trabajado con Fuentes que me cuenta lo mismo, es un maltratador de manual. Las historias que cuentan son para flipar«, «Bravo por verlo, por no reproducirlo, por explicarlo de forma tan clara y por hacerlo público. Hay que ser muy valiente para hacerlo todo«, «Felicidades, Jofre, un gran acto de valentía. Tienes todo mi apoyo», «Es bueno que se diga y que se den nombres«, «Importante denunciar, hay que hacerlo siempre y cuando se esté preparado. No es la primera persona que cuenta esto de Manel Fuentes. Me sorprendió mucho, pero me lo creo» o «Un secreto a voces que por fin se está comenzando a explicar abiertamente y con nombres y apellidos» son solo algunos.
Y otros testimonios aportan su granito de arena: «Me sabe muy mal que pasaras por esto y eres valiente por exponerlo. Muchos hemos pasado por lo mismo con la misma persona y deberíamos haber alzado la voz. En mi caso yo tenía 19 años y no supe ver qué me estaba haciendo. Un abrazo, Jofre«.
También ha habido personajes conocidos que han dado su opinión sobre esta polémica. Uno de los mensajes más esperados, precisamente el de la otra periodista que denunció públicamente el trato recibido por Manel Fuentes: «El dolor continúa 16 años después. Gracias, Jofre, por contarlo con todas las palabras«, aplaude Marta Romagosa. También hay quien lo aprovecha para compararlo con su caso, como Quim Morales: «Pues nada, aquí esperando que 3Cat y Catalunya Ràdio dediquen especiales, reportajes con expertos y tertulias sobre las declaraciones de Jofre Llombart. No querría ser el único que ha recibido este trato, aunque no tenga poder, ni dinero, ni contactos ni la opción de desmentir acusaciones muy graves en igualdad de condiciones. Supongo que no tardarán mucho».
El dolor continua 16 anys després. Gràcies @jofrellombart per explicar-ho amb totes les paraules🙏🏻❤️🩹 https://t.co/hgJCpPxqwl— Marta Romagosa (@Romagosamarta) September 21, 2026
Doncs res. Aquí, esperant que @som3cat, @3CatInfo i @CatalunyaRadio et al. dediquin especials, reportatges amb experts i tertúlies sobre les declaracions de Jofre Llombart.— Quim Morales Prat (@Quimkong) September 22, 2026
No voldria ser l'únic que ha rebut aquest tracte, tot i no tenir poder, ni diners, ni contactes, ni… pic.twitter.com/To7YH9MYRN
Una polémica que deja en muy mal lugar a Manel Fuentes, que opta por el silencio.