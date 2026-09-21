TV3 ha premiado a Dulceida por los buenos resultados de La gran cita… y de qué manera. La cadena pública acaba de anunciar que será ella la presentadora del programa especial del Piromusical de la Mercè, un gran logro que ampliará su trayectoria como presentadora. De influencer a uno de los rostros estrella de la temporada televisiva, por lo que parece, así que ya puede estar contenta. Ella misma ha sido la encargada de hacer el anuncio en un video que han compartido a través de las redes sociales.

En las imágenes, se la ve escuchando Petar-ho de Oques Grasses y no es casualidad: «Me encanta esta canción. Y, este año, Josep Montero ha escogido la música para el Piromusical de la Mercè«. «¿Y sabes quién lo presenta? ¡Yo!«, estalla aún sin creérselo.

«Estoy muy emocionada y, sin duda, lo petaremos. ¡Qué ganas!«, añade la catalana en unas imágenes que han emocionado mucho a sus fans. Hasta ahora solo la podían ver frente a la cámara en el programa de citas que, ahora mismo, está grabando su segunda temporada. Mientras tanto, hará una pausa para ir hasta la playa de la Nova Icària, el nuevo escenario donde se celebrará este final de Fiesta Mayor que, este año, cambia y se hará lejos de Montjuïc.

¿Cómo será el Piromusical de la Mercè este año?

A la ACN han añadido más detalles del programa, que tendrá lugar a las 22 horas del domingo 27 de septiembre. Como avanzábamos, se sabe que el cantante y alma creativa del grupo Oques Grasses ha sido el encargado de hacer la selección musical. ¿Y en qué consiste? Según lo que han filtrado, será una propuesta «ecléctica«, «abierta a diversos estilos» y con una presencia «destacada» de música en catalán. La mezcla musical la ha preparado Marçal Cruz, técnico de sonido y diseñador del estudio Oido, mientras que el diseño de los fuegos artificiales lo realizará la empresa Pirotècnia Igual.

La gran mayoría de comentarios han sido muy positivos por la elección de presentadora, aunque también hay críticos que no entienden por qué la han elegido a ella y no a una presentadora de más trayectoria.

Dulceida, muy emocionada por poder presentar el Piromusical de la Mercè | Instagram

Y, cuando termine el programa especial, llegará el turno de Ramon Pellicer y el estreno de Vèrtex. En unas declaraciones a El Món, el presentador nos confesaba que es consciente de que no es fácil emitir el primer programa tan tarde y después de un espectáculo de fuegos artificiales como este. Sea como sea, intentarán captar el máximo número de televidentes con una propuesta nueva que quiere hacer un análisis más pausado de la actualidad con reportajes a pie de calle y con los temas sociales en el centro.