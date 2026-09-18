TV3 estrenará este sábado un nuevo programa que pone la agricultura y la ganadería en el centro. Elisabet Cortiles será la presentadora de Gent de primera, en el que los catalanes que trabajan en la agricultura, la ganadería y la pesca serán los protagonistas. ¿La idea? Que este aporte una mirada «humana y transformadora» al sector primario catalán mientras recorren el país para descubrir quién está detrás de los productos que comemos. El espacio ha sido creado como un programa semanal de reportajes que se emitirá los sábados a las 14 horas, justo antes del TN Migdia.

Gent de primera visitará diferentes partes del territorio catalán para descubrir personas anónimas que impulsan nuevos proyectos, preservan tradiciones, favorecen el relevo generacional y construyen el futuro desde la raíz: «Sus historias permitirán conocer una Cataluña diversa, emprendedora y, a menudo, desconocida», nos avanzan desde La Bombilla Media, la productora detrás de este proyecto. Han encontrado personas que explican el país desde la proximidad, que ponen en valor su diversidad y, todo, dando voz a los protagonistas de las transformaciones que ya dibujan la Cataluña del futuro.

Elisabet Cortiles presentará un programa nuevo en 3Cat

La prevención de incendios, protagonista del primer programa

Después de un verano marcado por los incendios, el primer programa mostrará que prevenir el fuego no es solo un trabajo de los días de emergencia. Pastores, rebaños, campesinos y apicultores actúan sobre el territorio mucho antes de que aparezcan las llamas, de hecho. En el Paraje Natural de l’Albera, en el estreno los acompañará Marta Carola, pastora de la finca de Baussitges, que cuida de un rebaño de más de 300 vacas muy especiales porque se trata del último rebaño que se conserva de una raza en peligro de extinción.

Su trabajo permite preservar esta raza autóctona y, al mismo tiempo, gestionar los bosques de una zona con un alto riesgo de incendio. Explicarán que estas vacas llevan collares GPS que, en coordinación con los Bomberos, permiten guiar al rebaño hacia los espacios donde es necesario reducir la vegetación a través del pastoreo.

¿Qué se sabe del nuevo programa de 3Cat sobre la agricultura? | La bombilla media

Una imagen del rodaje del nuevo programa de 3Cat | La bombilla media

Cada semana, Elisabet Cortiles y un equipo de reporteros pondrán el foco en personas que trabajan la tierra, cuidan del ganado o salen al mar. Jon Garcia, Maria Bouabdellah, Cesc Sarri, Aleix Manzano, Laura Cugat, Aida Fita y Carla Rubio se desplazarán por toda Cataluña para conocer a los protagonistas y contar sus historias desde los mismos escenarios donde tienen lugar.