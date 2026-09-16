Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia comenzaron a salir antes de que se hiciera público su divorcio con Cristina de Borbón, una relación que hacía tiempo que estaba rota… pero que, a ojos de todos -y también de sus hijos- todavía existía. Las fotografías de un paparazzi de Lecturas sacaron a la luz una aventura sentimental que dinamitaría la firma, oficial, de esta ruptura matrimonial. Y, por lo visto, los hijos de la pareja aún no han perdonado al padre por no haber hecho las cosas como debía. Han pasado cinco años y la historia de amor con Ainhoa se ha consolidado, pero ninguno de los mini Urdangarin la ha aceptado todavía.

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Así lo informa Vanitatis, el medio digital, que insiste en que el deseo de Iñaki de intentar que los hijos quieran a Ainhoa Armentia está siendo “misión imposible”. El único que está esforzándose por integrarla es Pablo Urdangarin, el segundo de los hijos, más que nada porque es quien más coincide con ella ahora que viven todos en Barcelona. Con el resto, la relación es “prácticamente inexistente”. De hecho, varias fuentes aseguran que Juan, Miguel e Irene hacen todo lo que pueden para “evitar” verse con ella.

El exduque de Palma estaría intentando, “con todas sus fuerzas”, que los hijos mantuvieran una buena relación con su nueva pareja. Es habitual que los niños se crucen después de un divorcio y opten por culpar a uno de los padres, del mismo modo que siempre cuesta mucho que acaben aceptando a sus nuevas parejas. La más reticente de los cuatro es Irene Urdangarin, según dicen, ya que siempre ha estado muy unida a su madre y no puede evitar señalar a Ainhoa directamente como la culpable de la ruptura familiar. No ayuda, además, que tengan caracteres “muy diferentes”.

Juan e Irene Urdangarin, dos de los hijos más distantes con Ainhoa Armentia | Europa Press

El detalle de la vida de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia que no gusta a sus hijos

¿Otro detalle que no gusta a los hijos? Que Iñaki y Ainhoa hagan una vida en Barcelona exageradamente similar a la que él tenía cuando vivía allí con Cristina. Viven en la misma zona, van a los mismos restaurantes, quedan con los mismos amigos… Una situación que “incomoda” a los cuatro, por lo que se ve.

¿Y otro detalle que critican? Que se acaricien en público y no se corten a la hora de dedicarse muestras de cariño delante de las cámaras. Que tengan una exposición pública tan grande les parece “innecesario”, sobre todo a ellos que han sido educados para intentar pasar desapercibidos y no generar titulares en la prensa.

Iñaki Urdangarin no consigue que los hijos quieran a Ainhoa Armentia | Europa Press

Ahora se acaba de saber, además, que este verano hicieron una escapada conjunta de Iñaki, Ainhoa y los hijos que salió “bastante mal”. Cuentan que la convivencia “no funcionó” y que terminaron yéndose de allí antes de tiempo. Sin embargo, habrían decidido que lo intentarán de nuevo esta Navidad cuando pasen todos unos días juntos en Vitoria para celebrar las fiestas. Habrá que ver cómo avanza la situación.