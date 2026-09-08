Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia mantienen una relación a distancia prácticamente desde que comenzaron a salir, ya que él quiso trasladarse a Barcelona para intentar encontrar trabajo como coach deportivo después de la estancia en prisión y ella continúa con la vida en Vitoria. Él en la capital catalana tiene buenos amigos, ya que vivió aquí con Cristina de Borbón durante muchos años, y eso le ha permitido poder montar una empresa de asesoramiento y coaching que lo mantiene ocupado. Como si nada hubiera pasado, el excuñado de Felipe se pasea por la zona alta como un empresario rico más y pasa horas en el despacho que se ha montado en la calle Valencia.
¿Y ella? Su pareja tiene el trabajo y los hijos allá, así que lo tiene bastante imposible para instalarse en Cataluña con él. No obstante, cada vez es más habitual verla por las calles del Eixample. Este fin de semana mismo, de hecho, las cámaras de Vanitatis la han captado descargando unas cuantas cajas de una furgoneta. Si hacemos caso a la información que han obtenido, parece que la pareja habría decidido instalarse en Barcelona «por temporadas«.
Los fotógrafos captan a Iñaki Urdangarin y Ainhoa descargando cajas en Barcelona
Cada vez pasan más tiempo aquí, lo que demuestra que sea fácil fotografiarlos en el piso en el que vive él desde hace un tiempo. Un matrimonio de amigos que hizo durante el matrimonio con Cristina le han cedido esta vivienda, la que ocupa los días que está por aquí. No se puede decir que se haya trasladado del todo, pero sí que tienen la idea de pasar largas temporadas allí. Los han visto con maletas y objetos personales, entre los cuales incluso han podido ver las bicicletas de montaña.
La pareja ha establecido una nueva base en Barcelona y podría ser que continúen viviendo entre las dos ciudades mientras ella no pueda trasladarse definitivamente aquí por culpa de los niños, que tendría con custodia compartida con su padre. La empresa que ha montado Iñaki Urdangarin parece que funciona, por lo que dicen, ya que Bevolutive está trabajando con instituciones potentes como el Comité Olímpico Español, la Federación Española de Balonmano y la Federación Catalana de Tenis. En Vanitatis explican que el proyecto está funcionando “bien” y que Iñaki está consiguiendo entrar en ámbitos tradicionalmente cerrados gracias a los contactos que conserva de sus años en este deporte.
Con todo, un retorno de Iñaki Urdangarin a la capital catalana que parece bastante definitivo.