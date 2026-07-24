Iñaki Urdangarin tuvo que pagar el precio de los delitos económicos que cometió en una estancia en prisión muy mediática que, sorprendentemente, aprovechó para forjarse un futuro. El exmarido de Cristina de Borbón sabía que la condena perjudicaría su futuro profesional y, por eso, decidió emprender y crear una empresa que le permitiría ganar dinero después de todo. Tras un tiempo con perfil bajo, lo puso todo en marcha e intentó hacer dinero con la publicación de un libro autobiográfico que se ha vendido muy bien. Aquí, hizo públicos los primeros detalles de la empresa que ha montado con sede en Barcelona. Y, ahora, hemos sabido mejor a qué se dedica y en qué sector se mueve.

El exduque de Palma ha montado Bevolutive, con tres socios más, una consultora que ofrece sus servicios de asesoramiento a deportistas y empresarios en programas de transformación. Desde su empresa, ayudan a los clientes en liderazgo y la toma de decisiones. Pero, ¿qué significa todo esto?

Su catálogo de servicios se ha ido ampliando progresivamente y, actualmente, ofrecen programas deportivos para ayudar a deportistas y clubes a «maximizar su rendimiento«. En los programas corporativos, ofrecen consejos para mejorar la calidad directiva y la relación entre los equipos. Y, también tienen el trabajo concreto de Iñaki Urdangarin, el servicio de coaching one-to-one que dirigen a personas que «apuestan por su crecimiento» y «la superación de retos vitales y profesionales».

Iñaki Urdangarin ha montado una empresa después del paso por prisión | Cedida, Xavier Torres-Baccheta

¿Qué hace Iñaki Urdangarin en su empresa, concretamente?

Según ha podido saber desde Vanitatis, Iñaki Urdangarin participa de manera activa en el funcionamiento de la empresa. Él diseña programas de formación, participa en conferencias y también en reuniones con instituciones o empresas interesadas en desarrollar proyectos relacionados con el liderazgo, el trabajo en equipo o la gestión del cambio.

Uno de los proyectos que tienen en marcha, el de Fortaleza. Tal como explican en su página web, han preparado un programa pensado para jóvenes deportistas, entrenadores y familias: «Ofrecemos herramientas para afrontar la presión de la competición, gestionar las emociones y prepararse para los cambios que conlleva una carrera deportiva en la etapa profesional y cuando llega el momento de retirarse«. En este punto, queda claro que Iñaki podría ofrecer su testimonio después del paso por el Barça.

La empresa de Iñaki Urdangarin promociona su imagen en la página web

Se le ha escuchado en un coloquio sobre transiciones profesionales en el Cercle Eqüestre de Barcelona, por ejemplo, un ejemplo del giro que ha dado un jugador de balonmano que pasó a formar parte de la familia real y que ha acabado eliminado de todo privilegio tras el encarcelamiento y el posterior divorcio de la infanta española.