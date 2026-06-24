Cristina de Borbón se ha vuelto a instalar en Barcelona, la ciudad de sus sueños donde vivió los años más felices de su matrimonio con Iñaki Urdangarin. Curiosamente, se ha comprado un piso en el mismo edificio donde convivieron cuando los niños eran pequeños… ¿una infanta española aún nostálgica después de todo lo que ha pasado entre ellos -con cuernos incluidos-? Se ha filtrado a la prensa que se trata de un piso de 300 metros cuadrados en Pedralbes que ha reformado completamente para que tenga todos los lujos posibles.

En un principio, parecía que lo había hecho para su hijo Pablo porque está jugando en un equipo de balonmano catalán. Pues bien, ahora se sabe que compartirán piso después de unos cuantos años sin convivir. La hermana de Felipe de Borbón ha dejado el trabajo en Ginebra y también ha entregado las llaves de la casa en la que ha vivido estos primeros años de separada. Ahora, continuará trabajando en La Fundación La Caixa pero con la idea de volver a cambiar de ciudad relativamente pronto.

El futuro destino profesional de Cristina está muy lejos de aquí, por lo que ha podido saber el medio digital Vanitatis. Parece ser que, desde hace un tiempo, la infanta está moviendo hilos para poder incorporarse a alguna institución internacional que tenga sede en Abu Dhabi. Este es el destino que tiene en su radar, la misma ciudad de los Emiratos Árabes donde reside su padre desde 2020. Ella viaja muy frecuentemente precisamente por esta estancia del padre, un lugar que le empieza a interesar porque cree que tendría mucho potencial para su carrera.

Cristina de Borbón no quiere vivir en Barcelona mucho tiempo | Europa Press

¿Otra ventaja que le ve? Más allá de las ofertas laborales -con mucho dinero de por medio- y la proximidad del padre? Tener a su alcance uno de los aeropuertos internacionales más atractivos con conexiones diarias que le permiten estar cerca de sus hijos, que tiene repartidos por Europa porque unos viven en Londres, otro en Madrid y Pablo en Barcelona.

¿En qué trabaja Cristina ahora que vuelve a vivir en Barcelona?

Cristina mantiene su trabajo en La Fundación La Caixa, donde sigue implicada en diferentes programas sociales. Sin embargo, personas de su entorno insisten en que le gustaría encontrar una nueva ocupación con la que complementar lo que hace allí: «Quiere continuar vinculada al ámbito internacional en el que ha trabajado buena parte de su vida profesional». La aristócrata habría tejido una red de contactos que le estarían recomendando tener Abu Dhabi en el centro de su diana, ya que se está convirtiendo en un centro de actividad para fundaciones, organizaciones internacionales e iniciativas de cooperación.

Abu Dhabi ha ganado peso en los planes de futuro de Cristina, que de momento continuará algunos años en Barcelona porque esto le permite estar cerca de los suyos. No querría tener tan lejos a la madre en estos momentos, por ejemplo, especialmente sensible desde que murió su inseparable hermana Irene. Sea como sea, parece bastante confirmado que esta etapa en la capital catalana será de transición y no definitiva.