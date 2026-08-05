Georgina Rodríguez ha tenido que acostumbrarse a recibir críticas constantes hacia su físico. La empresaria e influencer, que se ha hecho a sí misma después de los muchos trabajos que tuvo antes de empezar a salir con Cristiano Ronaldo, nunca ha sido de aquellas que intentan poner mil filtros a sus fotos. Orgullosa de sus curvas, ahora ha publicado una reflexión que ha gustado mucho porque pone sobre la mesa un tema muy espinoso: «Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que siga haciéndolo durante muchos años porque eso significará que sigo viviendo«.

«Soy madre de seis hijos maravillosos; tres son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles -junto con Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre- es que el valor de una persona nunca puede depender de su físico ni de la opinión de personas desconocidas«, escribe. Una pequeña dosis de psicología positiva que intenta regalarles cada día y que también le ayuda a ella, dice, a seguir orientándose en este mundo «lleno de fantasía».

Estos días se han publicado todo tipo de comentarios sobre unas fotos suyas en un barco y eso la ha hecho pensar: «Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden… Lo comentaba con Cris y le dije que me preocupaba que ahora me estén diciendo que estoy gorda porque vivo de mi imagen«. Y, ante esto, Cristiano Ronaldo habría querido alabarla para quitarle eso de la cabeza: «Tú no vives de tu imagen. Vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpo espectacular, madre, buena persona, con éxito y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te tengan envidia«, le habría dicho.

La reflexión de Georgina Rodríguez sobre las críticas a su cuerpo que muchos han aplaudido

Lo más curioso es que esto pasa cada verano, ya que cada año el cuerpo de Georgina Rodríguez vuelve a ser noticia y ella es consciente: «Me pregunto dónde está el estándar. ¿Quién decide cuál es el cuerpo «correcto»? ¿De verdad aún pensamos que la felicidad tiene una talla?«. Ella entrena mucho, pero no como un método para perder peso: «Lo hago porque me hace feliz y me apasiona, porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha para adelgazar; siempre ha sido una manera de cuidarme».

El mensaje body positive de la influencer ha gustado muchísimo | Instagram

Georgina publica las fotos robadas por las cuales la han criticado | Instagram

Que hayan criticado el físico de Georgina la ha indignado mucho | Instagram

Y es que, como decíamos, Georgina confiesa «amar» sus curvas: «Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones». Nunca ha querido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó, sino que cree que el verdadero éxito lo consigue cuando puedes «vivir en paz».

La publicación se ha llenado de comentarios positivos y aplausos, ya que encuentran que tiene mucha razón en lo que dice. El body positive ha llegado para quedarse, pero aún queda mucho trabajo por hacer de cara a una próxima generación que deberá intentar que se deje de opinar de los cuerpos ajenos de esta manera.