Georgina Rodríguez ha hagut d’acostumar-se a rebre crítiques constants cap al seu físic. L’empresària i influencer, que s’ha fet a si mateixa després de les moltes feines que va tenir abans de començar a sortir amb Cristiano Ronaldo, no ha estat mai d’aquestes que han intentat posar mil filtres a les seves fotos. Orgullosa de les seves corbes, ara ha publicat una reflexió que ha agradat molt perquè posa sobre la taula un tema molt espinós: “El meu cos canviarà, com canvia el de totes les dones. I espero que ho continuï fent durant molts anys perquè això voldrà dir que continuo vivint“.
“Soc mare de sis fills meravellosos; tres són nenes que algun dia seran grans dones. I si hi ha una cosa que desitjo ensenyar-los -juntament amb en Cris, de qui em sento profundament orgullosa pels valors que transmet com a pare i com a home- és que el valor d’una persona mai no pot dependre del seu físic ni de l’opinió de persones desconegudes“, escriu. una petita dosi de psicologia positiva que intenta regalar-los cada dia i que també l’ajuda a ella, diu, a continuar orientant-se en aquest món “ple de fantasia”.
Aquests dies s’han publicat tota mena de comentaris sobre unes fotos seves en un vaixell i això l’ha fet pensar: “Uns opinen sobre el meu cos, d’altres em defensen… Ho comentava amb en Cris i li vaig dir que em preocupava que ara m’estiguin dient que estic grassa perquè visc de la meva imatge“. I, davant d’això, Cristiano Ronaldo l’hauria volgut alabar per treure-li això del cap: “Tu no vius de la teva imatge. Tu vius del que ets. Una dona perfecta. Guapa, amb un cos espectacular, mare, bona persona, amb èxit i que viu la vida amb amor. Què més vols? És normal que et tinguin enveja“, li hauria dit.
La reflexió de Georgina Rodríguez sobre les crítiques al seu cos que molts han aplaudit
El més curiós és que això passa cada estiu, ja que cada any el cos de Georgina Rodríguez torna a ser notícia i ella n’és conscient: “Em pregunto on és l’estàndard? Qui decideix quin és el cos “correcte”? De debò encara pensem que la felicitat té una talla?“. Ella entrena molt, però no com a mètode per perdre pes: “Ho faig perquè em fa feliç i m’apassiona, perquè aquella hora al gimnàs és un dels millors moments del meu dia. Em dona salut, pau mental, disciplina, energia i benestar. Mai no ha estat una lluita per aprimar-me; sempre ha estat una manera de cuidar-me”.
I és que, com dèiem, Georgina confessa “estimar” les seves corbes: “Estimo la llibertat de viure en el cos que trio. En el cos que em sosté, que m’ha permès abraçar, crear vida, caure i tornar-me a aixecar. Un cos que mereix respecte, amor i gratitud en totes les seves versions”. Mai no ha volgut encaixar en un estàndard que ningú no sap qui va inventar, sinó que creu que el veritable èxit l’aconsegueix quan pots “viure en pau”.
La publicació s’ha omplert de comentaris positius i aplaudiments, ja que troben que té molta raó en el que diu. El body positive ha arribat per quedar-se, però encara queda molta feina a fer de cara a una pròxima generació que haurà d’intentar que es deixi d’opinar dels cossos aliens d’aquesta manera.