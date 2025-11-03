Georgina Rodríguez s’ha fet un nom dins la indústria influencer. L’ara promesa de Cristiano Ronaldo és un dels perfils destacats a les xarxes socials que sempre se situa sota el focus i tot allò que fa genera interès, sigui positiu o negatiu. Des que va començar la seva relació amb el futbolista portuguès, ella cada cop s’ha anat fent més reconeguda i la seva cara fins i tot ha protagonitzat una sèrie documental a Netflix sobre la seva vida.
També a través del seu canal de YouTube els seguidors poden saber com és la seva vida i, per exemple, viure amb ella un dia de compres de luxe on va fer-se amb una bossa de mà d’edició limitada i un pis a Serrano. Ara bé, bona part de la seva feina és posar-se davant les càmeres i en les seves aparicions públiques s’han pogut veure alguns detalls o retocs estètics que una experta en aquest camp ha analitzat a la revista Semana.
Quins retocs estètics porta Georgina a la cara?
És una pràctica cada cop més habitual i la medicina estètica ja forma part de la realitat de moltes persones. En el cas dels perfils famosos i les celebritats també es genera cert debat entre aquells que ho admeten amb naturalitat i els que neguen el que és més que evident. Sigui com sigui, la Dra. Beatriz Beltrán analitza els canvis o petits retocs que s’ha pogut fer la creadora de contingut. “És una dona molt jove que ha sabut potenciar els seus trets naturals amb ajuda de la medicina estètica. Amb els temps es poden apreciar canvis notables orientats a realçar la seva bellesa sense perdre naturalitat”, expliquen des de la citada revista.
Però que s’ha fet concretament? Un dels detalls que són més notables és l’augment del volum dels llavis, una pràctica molt estesa. “Aconseguit probablement omplint amb àcid hialurònic, que aporta més definició al terç inferior de la cara”, detalla la doctora. La clau per aconseguir-los sense que sigui exagerat és “mantenir l’equilibri entre la part inferior i superior del llavi”.
Una harmonització facial
I què més s’ha fet la Gio? Un dels aspectes que destaquen des de la revista és la manera en què ha perfilat el contorn de la cara per accentuar alguns trets. Per fer-ho es pot recórrer a una “harmonització facial”. En el seu cas hi ha una “remodelació de l’angle mandibular i perfilat facial, possiblement mitjançant tècniques de farciment que realcen els seus contorns i accentuen les seves faccions”, apunta l’experta. D’aquesta manera, es pot tensar la pell reduint la flacciditat sense haver de passar per quiròfan. Ara bé, entre els canvis que més es podrien destacar seria el nas, que amb els anys i veient altres fotografies, es veu una mica més estilitzada i amb la punta més “elevada”. “En la zona nasal, el canvi en la forma i proporció suggereix una rinoplàstia quirúrgica, realitzada amb resultats molt equilibrats“.
Hidratació, toxines o làser, alguns dels tractaments de la ‘influencer’
La doctora també posa damunt la taula algunes tècniques com “l’ús preventiu de toxina botulínica“. “La seva expressió suau i sense arrugues visibles podria indicar l’ús de relaxants musculars [toxina botulínica], aplicats de manera preventiva per a mantenir un aspecte fresc i juvenil”. També és clau per a una pell tersa i brillant mantenir una hidratació adequada que es pot aconseguir també amb alguns tractaments d’higiene profunda i “làsers de llum polsada per eliminar taques, tancar els porus i mantenir una pell radiant”. “També podria haver-se realitzat petits farciments als pòmuls per a suavitzar les línies d’expressió i mantenir l’harmonia global de la cara”, detalla la doctora. Sigui com sigui, Georgina sembla que tampoc s’escapa del món dels retocs estètics que està tan de moda.