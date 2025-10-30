Georgina Rodríguez ha creat un nom propi dins el món influencer. La seva relació amb Cristiano Ronaldo va catapultar-la a la fama de manera sobtada, però el seu carisma i la seva marca a les xarxes socials l’han convertit en una figura que sempre fa parlar molt. Qualsevol cosa que fa genera comentaris, no sempre positius, però això no ha impedit que continuï construint el seu imperi personal. Una sèrie a Netflix, ambaixadora de marques i cara visible de més d’un anunci són algunes de les fites que ha aconseguit Georgina Rodríguez. L’ara promesa del futbolista portuguès, però, ha tornat a sorprendre els seus seguidors amb un videoblog al seu canal de YouTube. Aquí la creadora de contingut ha mostrat un dia de compres amb ella per Madrid, i tot i que només ha comprat dues coses, són dues opcions de luxe i més aviat cares.
Un dia de compres amb Georgina Rodríguez
Com dèiem, la Gio ha tornat a YouTube per compartir com és un dia amb ella anant de compres. Els famosos poden permetre’s articles de luxe i sovint les seves eleccions generen molt rebombori a les xarxes socials. Sense anar més enllà, l’anell de compromís que va presumir a les xarxes per anunciar la notícia del casament amb el futbolista després de nou anys de relació va obrir tota mena d’opcions sobre quants diners s’havia gastat Cristiano. Algunes veus apuntaven que podria costar entre 700.000 euros i fins a xifres que podrien superar els 1,2 milions. Les opinions d’alguns joiers com Zack Stone del Regne Unit, estimaven que el preu encara es dispararia més fins als 4 milions de dòlars.
Més enllà d’això, acompanyar Georgina en un dia de compres per Madrid és, si més no, tota una experiència. La primera parada del vídeo és la botiga Hermès de Canalejas. I quina peça exclusiva ha pogut aconseguir? “Jo no soc de comprar moltes coses a la vegada, m’agrada a poc a poc, per gaudir-les”, explica a l’inici del vídeo. Després d’esmorzar amb els seus fills, Georgina se’n va de compres.
Himàlaia és el model d’Hermès que ha comprat Georgina fa uns dies i que explica en aquest vídeo com es va gestar la compra durant un dinar amb una excompanya de Prada, de l’època en què treballava venent bosses de luxe. “Estava com descatalogat, he esperat durant cinc anys, fa molt temps que el demano i m’han dit que el deixaven de vendre i de sobte…”, explica. Van avisar-la que tenien un model a la botiga de Canalejas i dit i fet, adquisició nova.
Un pis a Serrano, al centre de Madrid
Sembla que Georgina no vol anar de botigues, carregar amb 20 bosses penjant dels braços i arrossegar els peus pel centre comercial. Com es pot veure al vídeo, la segona compra del dia és un pis a Serrano. Hi ha qui es compra una brusa nova per sortir a sopar i qui pot adquirir un habitatge en un dia de shopping. “Un pis en Serrano, un barri somiat”, explica Georgina des del cotxe sobre aquesta segona despesa del dia. “Quan anava a treballar sempre deia: ‘m’encantaria tenir un piset per aquí’, i deu anys després ho he aconseguit nois. Així que us ho ensenyaré”, explica abans d’arribar al nou pes i fer una visita guiada.
“Com fa olor de net, a nou”, es pot sentir Georgina durant el tour del nou pis. La influencer ja té idees de com serà la decoració quins mobles hi posarà i com l’adaptarà al seu estil personal. “He pensat aquí posar el sofà, i aquí una taula rodona per a menjar, i esmorzar cada dia i allà vull una taula gran de menjar”, va explicant. Ara bé, caldrà esperar un vídeo nou per saber com ha quedat la reforma.