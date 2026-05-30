Crims ha estrenat temporada nova a Catalunya Ràdio aquest divendres. Els fans del true crime estan d’enhorabona perquè el pòdcast de crònica negra de Carles Porta afegirà cinc capítols nous, un cada divendres, i deu episodis més que es publicaran a la tardor. Si a TV3 han tingut l’engany com a fil conductor, a l’emissora serà la premeditació l’element narratiu que s’anirà repetint. Tots els casos que s’hi expliquen comparteixen un mateix eix, que són crims concebuts amb antelació, planificats i executats amb intenció. Estan allunyats de reaccions impulsives o situacions fora de control, doncs.
En la preestrena que han organitzat, el presentador lleidatà ha donat algunes de les claus d’aquesta nova fornada de capítols: “Hi ha molts girs narratius i als investigadors els ha costat molt arribar a trobar el culpable. A més a més, que també que hem pogut entrar una mica en la ment dels assassins“.
Les cinc primeres històries combinen casos locals i internacionals, amb investigacions complexes i gran impacte social. El crim de Cappont, el capítol d’estrena de la temporada, és un cas amb un doble interès periodístic. Hem de tenir en compte que està a punt de prescriure i això afegeix urgència al relat; i de l’altra banda, també resulta interessant que va ser un assassinat a trets amb una investigació molt controvertida que en el seu moment va generar molt de debat.
Boníssima audiència de Crims també en el seu format pòdcast
Després de 6 temporades i 230 capítols produïts en el format pòdcast, tornen per reafirmar la seva posició com a referent del true crime en català. Si ens fixem en l’entorn digital de Catalunya Ràdio, el consum global en digital des de l’estrena del programa de ràdio de Crims és de 16,5 milions de reproduccions en l’entorn propi i el consum en plataformes externes (Spotify i Apple) frega els 47 milions de reproduccions. Aquestes són xifres rècord que els omple d’orgull, de la mateixa manera que un munt de gent de fora els agraeixi estar ajudant-los a aprendre català: “Fa molt temps que molta gent, fins i tot de l’altra banda de l’atlàntic, ens diuen que aprenen català amb Crims i això és absolutament sensacional”, reconeix el presentador.
El programa s’ha convertit en un referent i, prova d’això, que tothom s’hagi animat a escriure a Carles Porta per demanar-li que preparin un especial sobre la mort d’Isak Andic: “És una mica allò d’escalfa que surts… i, honestament, estic una fins a dalt. Ara bé, és bonic perquè acabem sent un referent i evidentment que ho tractarem, però nosaltres acostumem a fer-ho quan s’ha sentenciat”, avisa.
Una estrena que, de ben segur, vindrà acompanyada d’una audiència bona i un feedback dels oients encara millor.