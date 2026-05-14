El Consell Professional de Catalunya Ràdio ha qüestionat novament un convidat d’El Matí de Catalunya, dirigit i conduït per Ricard Ustrell. “De res ha servit les queixes fa dos mesos sobre la presència d’aquest opinador en aquest programa”, apunten els treballadors sobre Salvador Sostres, que ha trepitjat els estudis de l’emissora per opinar, en aquest cas, sobre la polèmica roda de premsa del president del Reial Madrid, Florentino Pérez.
El text recorda que, “en el seu moment” ja es van rebutjar que la ràdio nacional acollís un personatge “misogin” amb opinions de “qualitat discutible”. “En aquesta ocasió ha negat que el president del Reial Madrid fes comentaris masclistes en la seva intervenció”, apunta el Consell Professional en el comunicat.
“En definitiva”, conclou el comunicat, “Salvador Sostres fa bandera d’uns valors que haurien d’estar lluny d’aquesta emissora”. “Si el 8 de març la Corporació pinta de lila el portal corporatiu, té un programa com ‘Les dones i els dies’ i procura una presència equitativa en antena de dones i homes, s’entén que vol fomentar una societat justa. Llavors –es pregunten els treballadors–, què hi fa Salvador Sostres embrutant els micròfons públics?”.
La nova polèmica arriba després que Florentino Pérez anunciés un avançament electoral en la roda de premsa polèmica. El mandatari blanc ha rebut nombroses crítiques després de carregar contra la premsa amb actitud fatxenda i masclista; va titllar de ‘nena’ una periodista i va qüestionar els coneixements futbolístics.
Recorden el cas de Rubiales
El mateix comunicat recorda que els treballadors de la ràdio ja van cancel·lar la presència de l’expresident de la RFEF Luís Rubiales, alertant del “perill de vulnerar el llibre d’estil convidant un condemnat per agressió sexual”. “Uns temors fonamentats que un mes després el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) va picar el crostó a Ustrell”, sentencien.